Δεύτερη γκάφα Μπάιντεν μέσα σε λίγες ώρες – Έκανε την Καμάλα Χάρις «αντιπρόεδρο Τραμπ» (Βίντεο)

Σε νέο λεκτικό ατόπημα μέσα σε λίγες ώρες υπέπεσε ο Τζο Μπάιντεν καθώς αποκάλεσε την Καμάλα Χάρις «αντιπρόεδρο Τραμπ».

Ειδικότερα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για να δώσει τέλος στα σενάρια αποχώρησής του από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου ο Τζο Μπάιντεν ξεκίνησε με γκάφα καθώς έκανε την Καμαλά Χάρις, «αντιπρόεδρο Τραμπ».

Ο Μπάιντεν ρωτήθηκε αν ανησυχεί για την ικανότητα της Χάρις να νικήσει τον Τραμπ, αν έβαζε υποψηφιότητα εναντίον του.

«Δεν θα επέλεγα την αντιπρόεδρο Τραμπ για αντιπρόεδρο αν δεν πίστευα ότι είχε τα προσόντα να γίνει πρόεδρος», είπε χαρακτηριστικά.

Wow it looks like Joe Biden mistakenly calls Kamala Harris “Vice President Trump.” pic.twitter.com/wa5XsY8p1D