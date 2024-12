Azerbaijan Airlines: Ο πρόεδρος Ιλχάν Αλίεφ δήλωσε ότι το αεροσκάφος δέχθηκε πυρά από το έδαφος στην Ρωσία

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάν Αλίεφ δήλωσε σήμερα ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines το οποίο συνετρίβη στις 25 Δεκεμβρίου στο Καζακστάνπαρασύροντας στον θάνατο 38 ανθρώπους δέχθηκε πυρά από το έδαφος στην Ρωσία, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Full video of the Azerbaijan Airlines plane crash from today.



It shows the pilot trying to save the flight and then crashing in a fireball where miraculously close to 30 of the 67 aboard reportedly survived.



Video after the crash shows evidence of what could be bullet holes. pic.twitter.com/sXnM4AFk1x — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 25, 2024

Ο αζέρος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι λυπάται που «ορισμένοι κύκλοι» στην Ρωσία προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια για την συντριβή προωθώντας ψευδή σενάρια.

BREAKING: Azerbaijan Officially Accuses Russia of Downing Plane



The plane that crashed in Aktau was damaged «as a result of ground fire,» Azerbaijani President Ilham Aliyev stated.



«The facts are that the Azerbaijani plane sustained external damage over Russian territory, near… pic.twitter.com/20E3yUfiLt — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2024

Χθες, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από τον Ιλχάμ Αλίεφ για την συντριβή του αεροσκάφους την οποία το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «τραγικό περιστατικό», το οποίο συνέβη τη ώρα που η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρούσε κατά ουκρανικών drones.

❗️ Breaking: Footage from inside the airplane (Azerbaijan Airlines) a few moments before it crashed in Aktau



According to Russian media, one of the passengers threw these images to his wife as soon as he realized that the plane was falling. In the video you can hear people… pic.twitter.com/GKne8Rjlvd — NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2024

Σχετικές ειδήσεις:

