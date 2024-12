Ο Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για το αεροπλάνο που έπεσε στο Καζακστάν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε συγγνώμη από τον Ιλχάμ Αλίεφ, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, για το «τραγικό περιστατικό» στον ρωσικό εναέριο χώρο που αφορά το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines το οποίο συνετρίβη στις 25 Δεκεμβρίου στο δυτικό Καζακστάν.

Vladimir Putin apologizes to Azerbaijani President Ilham Aliyev 'for the tragic incident that occurred in Russian airspace,' according to an official Kremlin statement. https://t.co/qx7bCPP3Dc pic.twitter.com/iOghVJISHe