Aυστραλία: Βιαστικός επιβάτης αεροπλάνου συνελήφθη γιατί χρησιμοποίησε την έξοδο κινδύνου

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι συνελήφθη επιβάτης στο αεροδρόμιο της Αυστραλίας αφού έφυγε από σταθμευμένο αεροσκάφος μέσω της εξόδου κινδύνου! Σε βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες της πτήσης της Jetstar φαίνεται ο άνδρας να περικυκλώνεται αμέσως από άνδρες ασφαλείας και να προβάλει αντίσταση την ώρα της σύλληψής του.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα ο επιβάτης του αεροπλάνου είχε «περίεργη» συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της πτήσης, αποκαλύπτοντας ότι οι υπόλοιποι επιβάτες τρομοκρατήθηκαν μόλις είδαν το περίεργο αυτό συμβάν.

A passenger has been arrested by Federal Police after opening the emergency exit of a Jetstar flight travelling from Sydney to Melbourne.



Jetstar has confirmed the passenger opened the emergency exit door upon arrival at Melbourne Airport this morning. #9News



