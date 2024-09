Αυστραλία: Mία νεκρή εξαιτίας ισχυρών θυελλών στην νοτιοανατολική Αυστραλία – Πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές

Μία γυναίκα είναι νεκρή και χιλιάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες είναι δίχως ρεύμα, καθώς ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν τρεις πολιτείες στην Αυστραλία, με κύριο χαρακτηριστικό τους θυελλώδεις ανέμους που σαρώνουν τα νοτιοανατολικά παράλια.

Ανταπόκριση: Αλέκος Μάρκελλος

Έχουν εκδοθεί πολλές εντολές εκκένωσης σε περιοχές της Τασμανίας η οποία πλήττεται από πλημμύρες λόγω των εκτεταμένων και έντονων βροχοπτώσεων καθώς και από καταστροφικής ισχύος ανεμοθύελλες ενώ οι κάτοικοι στην Βικτώρια, -της Μελβούρνης συμπεριλαμβανομένης-, έχουν παροτρυνθεί να εργάζονται από το σπίτι.

Σε αρκετές περιπτώσεις εκδόθηκαν από την Πολιτική Προστασία (SES) προειδοποιήσεις της κατηγορίας “watch and act” (“προσέξτε και ενεργήστε”), λόγω των ανέμων που ισοδυναμούν με κυκλώνα κατηγορίας τρία, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν σε ταχύτητες τα 140 χλμ/ώρα.

