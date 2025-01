Aυστραλία: Εξουδετερώθηκε από την αστυνομία ένοπλος έξω από νοσοκομείο στο Τάρι της Νέας Νότιας Ουαλίας

Άντρας πυροβολήθηκε θανάσιμα από αστυνομικούς στο χώρο στάθμευσης του Νοσοκομείου Manning Base στο Τάρι, αφού έβγαλε όπλο εναντίον ενός αξιωματικού.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο χώρο στάθμευσης του Νοσοκομείου στην κεντρική-βόρεια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, γύρω στις 12:55 το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα)

