Οι ΥΠΕΞ των εμπολέμων στην Αττάλεια – «Χαμηλές προσδοκίες» και πιέσεις για πυρηνική ασφάλεια

Σε εξέλιξη είναι στην Αττάλεια η πρώτη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των εμπολέμων, δύο εβδομάδες από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Η συνάντηση ξεκίνησε» ανακοίνωσε στις 10.30 το πρωί η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δίνοντας στη δημοσιότητα και τις πρώτες φωτογραφίες.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu meets with his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba ahead of the trilateral summit, which will include Russian Foreign Minister Sergey Lavrov today in Antalya around 08:00 GMT. https://t.co/uAFE1ydbYf

Αρχικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκε με τον ιδιαίτερα «ευδιάθετο και χαμογελαστό» Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, Ντμίτρι Κουλέμπα, τον οποίο χαιρέτισε αγκαλιάζοντάς τον.

Ο Λαβρόφ αντίθετα εμφανίστηκε βλοσυρός. Όπως επισημαίνουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, είναι η πρώτη έξοδος του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, εν μέσω των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας βρίσκεται μάλιστα από χθες το βράδυ στην Αττάλεια.

«Ο κύριος στόχος μας είναι να φέρουμε κοντά τους τρεις ηγέτες», ανέφερε η τουρκική εφημερίδα Hurriyet, επικαλούμενη τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον στόχο συνάντησης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, είχε αναρτήσει στο Facebook ότι θα επιμείνει σε «τρία σημεία κλειδί» στη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης. «Άμεση κατάπαυση του πυρός, βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Μαριούπολη, τη Χάρκιβ, τη Σούμι, τη Βολνοβάχα και άλλες ουκρανικές πόλεις, απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας».

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι γνωστοποίησε ότι θα μεταβεί στην Αττάλεια αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα συζητήσει μαζί τους το ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας.

Εν μέσω προειδοποιήσεων της ουκρανικής πλευράς για το Τσέρνομπιλ αλλά και της πυρκαγιάς στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, εν μέσω των εχθροπραξιών στην περιοχή, ο Γκρόσι καλεί τριμερή διάσκεψη με αντιπροσωπείες από τη Μόσχα και το Κίεβο προκειμένου να ζητήσει δεσμεύσεις για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας.

Οι δύο πλευρές προσέρχονται στο τραπέζι του διαλόγου εξαιρετικά συγκρατημένες για το αποτέλεσμα, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να έχει θέσει ως βασικά αιτήματα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονιέτσκ και του Λουγκάντσκ, τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, και την αποστρατικοποίηση της. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θεωρεί πως η λύση είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και ο διάλογος, με τον Ρώσο πρόεδρο. Όσον αφορά στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, έχει δηλώσει ότι πλέον δεν ασκεί πιέσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συνομιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν σήμερα το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ, ο Λευκός Οίκος.

Σε χθεσινές δηλώσεις του ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η «Τουρκία μπορεί να μιλά ταυτόχρονα στην Ουκρανία και στη Ρωσία» και πρόσθεσε ότι στόχος είναι «να αποφύγουμε η κρίση να εξελιχθεί σε τραγωδία».

Οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός 12 ωρών, περιμετρικά των ανθρωπιστικών διαδρόμων προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι.

«Ολα θα εξαρτηθούν από τις οδηγίες που θα έχει λάβει ο Λαβρόφ πριν από τις συνομιλίες», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι «συνομιλίες να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές», λέγοντας παράλληλα ότι έχει «περιορισμένες προσδοκίες».

Ωστόσο, ο Ουκρανός υπουργός αποκάλεσε πρόσφατα στο CNN τον Ρώσο ομόλογό του «σύγχρονο Ρίμπεντροπ», χρησιμοποιώντας το όνομα του υπουργού του Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

A tripartite meeting between Turkiye, Russia and Ukraine, set to be held in Antalya on Turkiye’s Mediterranean coast on Thursday, will gather high-level Russian and Ukrainian officials for the first time since the war began on Feb. 24. https://t.co/oq2cBWazLO pic.twitter.com/cHvGooUrPr

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 9, 2022