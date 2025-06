Annecy 2025: Έρχεται το “Αβαταρ” της Pixar

Μετά την παρουσίαση του “Elio”, ταινία που θα δούμε στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα (και πραγματικά, δεν θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο), στο Annecy η Pixar έστρεψε το βλέμμα της πίσω στη Γη – και συγκεκριμένα στα δάση, στις λίμνες και στους μικρούς καθημερινούς ήρωες που ζουν εκεί. Η νέα ταινία “Hoppers”, που θα δούμε την επόμενη σαιζόν, μοιάζει να είναι ένα τολμηρό βήμα προς μια οικολογική περιπέτεια γεμάτη χιούμορ, τεχνολογία και συγκίνηση. Και πάνω απ’ όλα: είναι μια ερωτική επιστολή προς τη φύση… και τα ζώα.

Η Mabel και το Δάσος που Πρέπει να Σωθεί

Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η Mabel, μια νεαρή φοιτήτρια της βιολογίας που αγαπά τα ζώα περισσότερο από τους ανθρώπους. «Αν ξέρετε κάποιον που αγαπά τα ζώα πιο πολύ από ανθρώπους, αυτή είναι η ηρωίδα μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Pete Docter από σκηνής.

Η Mabel μεγάλωσε κοντά σε έναν φυσικό υγρότοπο – το Glade – όπου περνούσε ώρες με τη γιαγιά της παρατηρώντας τα πουλιά και τα ζώα, νιώθοντας τον άνεμο στο πρόσωπό της. Όμως τώρα το Glade απειλείται από ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο: την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου. Ο δήμαρχος Jerry Generoso, που του χαρίζει τη φωνή του ο Jon Hamm, είναι ο άνθρωπος πίσω από αυτό το φαινιμενικά φιλόδοξο αλλά στην πραγματικότητα καταστροφικό σχέδιο.

«Ο Jerry προχωράει γρήγορα. Όπως μάλλον μαντέψατε, η Mabel δεν πρόκειται να αφήσει κάτι να συμβεί στο αγαπημένο της δάσος», σημειώνεται από σκηνής στην παρουσίαση.

Το Τεχνολογικό Θαύμα του “Hoppers”

Η Pixar πάντα βρίσκει τρόπους να παντρέψει το φανταστικό με το ανθρώπινο. Έτσι, στο “Hoppers”, η λύση για τη Mabel δεν είναι μια απλή διαμαρτυρία ή οικολογικός ακτιβισμός. Είναι μια… «εναλλακτική ενσάρκωση» (κάτι ανάλογο με αυτό που είδαμε στο “Πάντα στο Κόκκινο” λίγα χρόνια πριν).

Σε ένα μυστικό ερευνητικό εργαστήριο, επιστήμονες αναπτύσσουν τεχνολογία που τους επιτρέπει τη συμμετοχή/συνεισφορά σε κάτι τόσο ουσιαστικί (όπως υπογραμμίζει ο τίτλος, να κάνουν “hop”, δηλαδή να μεταφέρουν τη συνείδησή τους μέσα σε ρομποτικά ζωικά σώματα, ώστε να μελετούν τα ζώα ως ζώα). Μια αναφορά στα Avatar, με μια… Pixar πινελιά (δηλαδή, πιό χαριτωμένο).

Η Mabel, αποφασισμένη να δράσει, «πειράζει» το σύστημα και καταλαμβάνει το σώμα ενός κάστορα, για να εισχωρήσει με άλλους όρους στο δάσος και να φέρει πίσω τη φύση στην ανθρωπότητα.

“Κύριε/α Κάστορα”…

Η πρώτη εμπειρία της Mabel ως ζώο είναι σουρεαλιστική. Από τη μια πλευρά, νιώθει ένα απίστευτο δέσιμο με τη φύση· από την άλλη, συνειδητοποιεί ότι η ζωή στον κόσμο των ζώων δεν είναι τόσο απλή όσο πίστευε.

Καθώς προσπαθεί να στρατολογήσει άλλα ζώα για να επαναφέρουν το Glade στην παλιά του αίγλη, αντιμετωπίζει αμήχανες και κωμικές καταστάσεις.

Παρακολουθήσαμε μια ανολοκλήρωτη σκηνή που παρουσιάζει την ίδια να προσπαθεί να σώσει έναν κάστορα από τα αιμοβόρα δόντια μιας αρκούδας. Ο νοχελικός ομοειδής της, δεν αντιστέκεται καθόλου. Αυτό την ξαφνιάζει, όπως και τα λόγια του παρ’ ολίγον νεκρού ζώου “γιατί να αντισταθώ; […] αυτό είναι η αλυσίδα της ζωής”. Η σκηνή καταλήγει με τον γνήσιο κάστορα να προσφέρεται ξανά ως γεύμα στην αρκούδα που η ηρωίδα μας λίγο νωρίτερα την έχει ξυλοφορτώσει για να τον γλιτώσει. Η αρκούδα όμως αρνείται γιατί “τώρα μοιάζει παράξενο”, θα πει.

Ο Βασιλιάς των Θηλαστικών είναι… Κάστορας

Η Mabel συναντά ένα σύμμαχο, τον King George, έναν καλοκάγαθο αλλά… αφελή κάστορα, βασιλιά του Glade. Ερμηνευμένος από τον Bobby Moynihan, ο George έχει κατασκευάσει έναν καταυλισμό για όλα τα ζώα που έχασαν τα σπίτια τους λόγω ανθρώπινων επεμβάσεων.

«Όποτε τα ζώα χάνουν τα σπίτια τους, ο βασιλιάς τα προσκαλεί να έρθουν να ζήσουν εδώ. Γι’ αυτό έχτισε αυτό το τρελό μέρος», εξηγεί ένας χαρακτήρας.

Αν και το καταφύγιο είναι αειφορικά… αμφισβητήσιμο («είναι μάλλον μη βιώσιμο», λένε χαμογελώντας οι εκπρόσωποι της Pixar), παραμένει μια γλυκιά ελπίδα για τις ξεριζωμένες ζωές των ζώων.

Κανόνες του Δάσους: Ονόματα, Τροφή και Συνεργασία

Η Pixar με χιούμορ παρουσιάζει τη ζωή στην κοινότητα των ζώων, όπου υπάρχουν κανόνες – και κάποιοι από αυτούς, έχουν ανθρώπινη σοφία:

Κανόνας #1: Μην είσαι άγνωστος. «Είναι πιο δύσκολο να θυμώσεις σε κάποιον όταν ξέρεις το όνομά του».

«Είναι πιο δύσκολο να θυμώσεις σε κάποιον όταν ξέρεις το όνομά του». Κανόνας #2: Φάε.

Κανόνας #3: Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό που θα συμβεί.

Η Mabel, ως κάστορας, προσπαθεί να σεβαστεί αυτούς τους κανόνες, ενώ ταυτόχρονα κρύβει την ανθρώπινη της ταυτότητα από τους υπόλοιπους. Είναι μια ανατρεπτική, διασκεδαστική κατάσταση, γεμάτη ένταση και γέλιο.

Μια “Πράσινη Μάχη” Ενάντια στον ευρέως αγαπητό και αποδεκτό Δήμαρχο Jerry

Η αποστολή της Mabel αποκτά διαστάσεις κατασκοπευτικής περιπέτειας. Μαζί με τα άλλα ζώα, στήνει ένα ολόκληρο σχέδιο για να αναγκάσει τον δήμαρχο να σταματήσει το έργο του.

Σε μια σκηνή γεμάτη φαντασία και τρέλα, ο King George προσφέρει στον Jerry «αρωματικά έλαια για να τον ηρεμήσει», λέγοντας:

«Greetings human king, I offer you my fragrant, soothing oils to calm you», αυτά όμως τα έλαια έχουν παραχθεί από το καστορένιο δέρμα του και μοιάζουν λίαν επιεικώς σιχαμένα. Νωρίτερα τα ζώα έχουν εισχωρήσει κρυφά στο αμάξι του δημάρχου που είναι έτοιμος να κάνει μια κίνηση ματ και να ολοκληρώσει το έργο του. Για τις ανάγκες μάλιστα του διαλόγου έχει επινοηθεί ένα μηχάνημα που μεταφράζει αυτοστιγμεί τα “καστορινά” σε “αγγλικά”.

Η ταινία είναι γεμάτη από παρόμοιες κωμικές κορυφώσεις, μας διαβεβαίωσαν, ενώ παράλληλα παραμένει ριζωμένη σε ένα σοβαρό θέμα: την ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση.

Μια Οικολογική Ταινία με Καρδιά και Φαντασία

Η Pixar εδώ μοιάζει να καταφέρνει κάτι αξιοθαύμαστο: παίρνει ένα οικολογικό ζήτημα – την καταστροφή της φύσης – και το μετατρέπει σε μια ταινία γεμάτη συναίσθημα, αστείες ανατροπές, ευφυές σενάριο και τεχνολογικό concept.

Η σκηνοθεσία είναι του Daniel Chong (δημιουργός της παιδικής σειράς “We Bare Bears”) και η παραγωγή από την Nicole Grindle, γνωστή για τη δουλειά της στο “Μπαμπούλες Πανεπιστημίου”.

Μια Ταινία για το Μέλλον – Και το Παρόν

Το “Hoppers” έρχεται το Μάρτιο του 2026 στις μεγάλες οθόνες Αμερικής και Ελλάδας, αλλά ήδη διαφαίνεται πως θα είναι από τις πιο «πράσινες» και ταυτόχρονα πιο πρωτότυπες ταινίες της Pixar.

«Είναι σαν το “Avatar” να συναντά την “Επικίνδυνη Αποστολή” (Mission Impossible) και το “Planet Earth”. […] Είναι μια περιπέτεια δράσης, κατασκοπείας και οικολογίας, με χιούμορ και καρδιά» θα δηλώσει ο Pete Docter.

Με το “Hoppers”, η Pixar δείχνει πως δεν φοβάται να παντρέψει την τεχνολογία με τη φύση, τη φαντασία με την πραγματικότητα, και την ψυχαγωγία με το μήνυμα. Ελπίζουμε το τελικό αποτέλεσμα να είναι μια ιστορία που θα αγγίξει μικρούς και μεγάλους και ίσως… εμπνεύσει τις επόμενες γενιές να νοιαστούν περισσότερο για το περιβάλλον, και για τα πλάσματα που δεν έχουν φωνή να μιλήσουν.

