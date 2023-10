Άγρια δολοφονημένη βρέθηκε η πρόεδρος της εβραϊκής Συναγωγής στο Ντιτρόιτ- Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου

Μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου βρέθηκε το Σάββατο, σε ένα πάρκο κοντά στο σπίτι της, η πρόεδρος μιας συναγωγής του Ντιτρόιτ, Σαμάνθα Γουόλ.

Η αστυνομία είπε ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση για περιοχή του πάρκου Λαφαγιέτ όπου τελικά βρήκε το θύμα.

Από τα μέχρι τώρα ευρήματα, αξίζει να σημειωθεί πως η Αστυνομία, που έψαξαν όλη την περιοχή με σκυλιά, πιστεύει ότι το θύμα έχασε τη ζωή της στο σπίτι, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποιος έκανε τη δολοφονία ή γιατί, ενώ κανένα στοιχείο δεν έχει δείξει ακόμη ότι το κίνητρο ήταν αντισημιτισμός.

Statement from Chief James E. White regarding the investigation into the death of Samantha Woll: The investigation into the death of Ms. Woll remains ongoing. At this time, however, no evidence has surfaced suggesting that this crime was motivated by antisemitism.