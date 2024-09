Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο – Στο στόχαστρο συστήματα εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Πέμπτη (19/9) το βράδυ ότι διεξήγαγαν νέα σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως συστήματα εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολά, που κατ’ αυτές ήταν «έτοιμα να χρησιμοποιηθούν αμέσως (…) εναντίον της ισραηλινής επικράτειας», άλλα οπλικά συστήματα, καθώς και «τρομοκρατικές υποδομές».

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «έπληξε περίπου 100 εκτοξευτήρες» και «άλλες τρομοκρατικές υποδομές», σύμφωνα με ανακοίνωση του επιτελείου, που υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει να «κατεδαφίζει υποδομές και δυνατότητες» του σιιτικού κινήματος για να «υπερασπίσει το κράτος του Ισραήλ».

Εξάλλου, το πυροβολικό έπληξε την περιοχή Νακούρα του Λιβάνου και ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ επέμεινε πως οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά «θα συνεχιστούν».

Στο μεταξύ μετά την ολοκλήρωση μιας αξιολόγησης ασφαλείας, οι IDF ανακοινώνουν ότι αίρουν τους περιορισμούς στην κυκλοφορία σε πολλές πόλεις και κοινότητες στο βορρά, αφού έδωσαν εντολή στους κατοίκους εκεί να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια βομβών κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τις εντατικές αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

