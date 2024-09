Μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Μαχητικά κατέστρεψαν περίπου 1.000 εκτοξευτές ρουκετών

Μεγαλώνει η ανησυχία για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μετά τις μαζικές επιθέσεις και το λουτρό αίματος στον Λίβανο. Το Ισραήλ τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, τις σφοδρότερες των τελευταίων μηνών, στο νότιο Λίβανο, ενώ ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη σφυροκόπησαν θέσεις της Χεζμπολάχ καταστρέφοντας εκατοντάδες εκτοξευτές ρουκετών που ήταν έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν σε επίθεση κατά του Ισραήλ. Νωρίτερα χθες ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σε διάγγελμά του, κατηγόρησε το Τέλ Αβίβ πως χτύπησε αθώους πολίτες και παιδιά, και προειδοποίησε ότι ο Λίβανος θα απαντήσει στην τρομοκρατική αυτή πράξη, με δίκαιη τιμωρία.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη σφυροκόπησαν τις τελευταίες ώρες θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, καταστρέφοντας εκατοντάδες εκτοξευτές ρουκετών που ήταν έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν σε επίθεση κατά του Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα αεροπορικών επιδρομών από τις αρχές Οκτωβρίου – όπως ανέφεραν στα ρεπορτάζ τους λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης – ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν περισσότερα από 100 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, τα οποία αποτελούνταν από περίπου 1.000 σωλήνες με βλήματα που θα χρησιμοποιούνταν σε επικείμενη επίθεση της Χεζμπολάχ.

⭕️The IDF is currently striking Hezbollah targets in Lebanon to degrade Hezbollah’s terrorist capabilities and infrastructure.



For decades, Hezbollah has weaponized civilian homes, dug tunnels beneath them and used civilians as human shields—having turned southern Lebanon into…