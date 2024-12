Τιμητική διάκριση της Αγγελικής Ράλλη, από τη Λέσβο, μεταξύ 237 γλωσσολόγων

Πρόεδρος της Επιτροπής Γλωσσολογικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

H Aγγελική Ράλλη η Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με καταγωγή από τη Θερμή της Λέσβου, διορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Γλωσσολογικών Σπουδών (Chair of Linguistic Studies) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας στην οποία έχει εκλεγεί τακτικό μέλος από το 2013.

Δεδομένου ότι οι γλωσσολόγοι της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας είναι 237, εκ των οποίων μόνο 2 Έλληνες, όπως μας πληροφορεί ο Καθηγητής Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, συγχαίροντας την κα. Ράλλη για αυτή τη μεγάλη διάκριση και η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ) συγχαίρει τη σημαντική μας επιστήμονα καθώς αποτελεί μεγάλη τιμή για τη Λέσβο, αλλά και το Τμήμα Φιλολογίας, τη Σχολή Ανθρωπιστικών & κοινωνικών Επιστημών, το Πανεπιστήμιο Πατρών και τη γλωσσολογική κοινότητα της Ελλάδας, όπως επισημαίνει και ο κ. Ξυδόπουλος.

Η επιτροπή εποπτεύει τις γλωσσολογικές σπουδές στο πλαίσιο της Ακαδημίας, την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία τους, την προώθηση των επιστημονικών στόχων της Ακαδημίας, καθώς και την εκλογή νέων μελών. Ο διορισμός ισχύει ως το τέλος του 2027 με προοπτική ανανέωσης.

Η Αγγελική Ράλλη έχει κάνει ειδικευμένες σπουδές γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Montreal (Bachelor, Master, Ph.D.), ως πρώτη υπότροφος του κρατικού ιδρύματος υποτροφιών του Καναδά (Social Sciences and Humanities Research Council) και της τοπικής κυβέρνησης του Quebec (1978-1983). Έχει λάβει διάφορες τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων, το βραβείο «Faculty Enrichment Award» της καναδικής κυβέρνησης, ερευνητικές υποτροφίες από τo Πανεπιστήμιo Princeton (2012) και τη Βελγική Ακαδημία Επιστημών (2008-2009, 2014), και σε διάφορες περιόδους διετέλεσε προσκεκλημένη καθηγήτρια σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα στα University of Αmsterdam, Cambridge, Universite de Montreal, McGill, University of Τοronto, Universita degli Studi di Torino, Ca’ Foscari (Venezia), Ohio State University.

Μιλά άριστα τρεις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά), και έχει γνώσεις Ισπανικής, Γερμανικής, Ρωσικής και Τουρκικής. Είναι ιδρύτρια και μόνιμη συνδιοργανώτρια των συνεδρίων «Mediterranean Morphology Meeting» (από το 1997) και «Modern Greek Dialects and Linguistic Theory» (από το 2000), ενώ το 1999 οργάνωσε το Διεθνές Θερινό Σχολείο Γλωσσολογίας («Thermi International Summer School in Linguistics»).

Συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις που άπτονται των ενδιαφερόντων της και ασχολείται ερευνητικά με τη μορφολογία, τη σχέση της μορφολογίας με τη γλωσσική επαφή και τη μορφολογία των νεοελληνικών διαλέκτων. Διηύθυνε ερευνητικές αποστολές καταγραφής νεοελληνικών διαλέκτων υπό εξαφάνιση σε Τουρκία και Κάτω Ιταλία, ανέλαβε 25 ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ενώ συνεργάστηκε ή συνεργάζεται με διεθνή προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.

Είναι κριτής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής διεθνών περιοδικών, και το 2000 ίδρυσε στο Πανεπιστήμιο Πατρών το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, το πρώτο σε ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Έχει περισσότερες από 200 πολυσέλιδες δημοσιεύσεις, αρκετές από τις οποίες σε έγκριτα ξένα περιοδικά του κλάδου της γλωσσολογίας, και αρκετοί από τους διδάκτορές της κατέχουν θέσεις σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας.

