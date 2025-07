Αγγλία: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Έσσεξ

Συναγερμός σήμανε στην Αγγλία μετά από συντριβή αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ στο Έσσεξ.

Η αστυνομία κάνει λόγο για ένα «σοβαρό περιστατικό».

Οι εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού, ενώ ένας μάρτυρας δήλωσε ότι είδε μια «μπάλα φωτιάς».

BREAKING – A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball. pic.twitter.com/qUqfAtcU3e