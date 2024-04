“Ισχυρή Νέα Δημοκρατία” ζήτησε από τη Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχει στην Ευρώπη, να μπορέσει να διεκδικήσει προς όφελός σας αυτά τα οποία μπορούμε να πετύχουμε» τόνισε μεταξύ άλλων σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας, στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, αμέσως μετά την επίσκεψη του στο νησί της Τήλου.

Τον προλόγισαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η πρόεδρος της ΔΕΕΠ Δωδ/σου Έφη Χαραλαμποπούλου, ενώ ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές Δωδ/σου της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους πολίτες της Δωδ/σου για το υψηλό ποσοστό που έδωσαν στη ΝΔ στις τελευταίες εκλογές και αναφέρθηκε σε μια σειρά από θέματα όπως η ασφάλεια των συνόρων, η διαχείριση του προσφυγικού, η οικονομία, οι ρυθμοί ανάπτυξης και οι αυξήσεις στους μισθούς.

«Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε για τέταρτη φορά και θα φτάσει τα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Είναι 50 ευρώ παραπάνω. Από την αρχή της τετραετίας μιλάμε για τρεις παραπάνω μισθούς. Και οι μέσοι μισθοί αυξάνονται.

Και να σας πω κάτι; Όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, όσο υπάρχει ζήτηση για εργατικό δυναμικό -το βλέπετε εσείς εξάλλου και εδώ στη Ρόδο-, τόσο οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλότερους μισθούς. Αυτό σημαίνει να μεταφράζεται το μέρισμα της ανάπτυξης προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης αναφέρθηκε σε μεγάλα έργα της περιοχής όπως το εθνικό θέατρο Ρόδου και το ακτινοθεραπευτικό τμήμα του νοσοκομείου και η ύδρευση της Νότιας Ρόδου, τονίζοντας ότι αυτά δεν γίνονται μόνο με εθνικούς πόρους:

«Και δείτε τώρα τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας στην Ευρώπη: ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα, με τους αγρότες μας, με την κοινή αμυντική πολιτική. Ανοίγει η συζήτηση για την κοινή αμυντική πολιτική της Ευρώπης. Είναι πιθανόν την επόμενη μέρα να έχουμε στη διάθεσή μας ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε την αμυντική μας βιομηχανία.

Και το ερώτημα είναι: ποιος θα μπορέσει να διαπραγματευτεί προς όφελος των Ελλήνων στην Ευρώπη ό,τι είναι καλύτερο για την Ελλάδα; Αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα στο οποίο θα κληθούμε να απαντήσουμε στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές και θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε μία εβδομάδα ένα εξαιρετικό ευρω-ψηφοδέλτιο με 42 άξιους ανθρώπους, για να μπορείτε και εσείς να κάνετε τις καλύτερες δυνατές επιλογές για να έχουμε μία δυνατή ευρωομάδα την επόμενη μέρα, η οποία θα παλέψει στο Ευρωκοινοβούλιο για τα συμφέροντα της πατρίδας μας.

Αλλά ψηφίζουμε και για κάτι ακόμα: όσο πιο ισχυρή είναι η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχει στην Ευρώπη να μπορέσει να διεκδικήσει προς όφελός σας αυτά τα οποία μπορούμε να πετύχουμε και τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά θα έχουμε και εμείς στη συνέχιση του δικού μας μεταρρυθμιστικού έργου».

Ο πρωθυπουργός που υποσχέθηκε ότι θα επισκεφθεί ξανά τη Ρόδο μέχρι τις ευρωεκλογές, παρακάθισε το βράδυ μαζί με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τιμήν της HOTREC που διοργανώνει forum με θέμα «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis».

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος