Πρέσπες: “Περιπατητικά Οράματα/Οράματα για Περπάτημα” από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Οι Διεθνείς Συναντήσεις/Συνέδριο Περιπατητικά Οράματα/Οράματα για Περπάτημα (Walking Visions/Visions for Walking, WAC 2023) είναι μια διεθνής καλλιτεχνική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για τρίτη φορά στη συνοριακή περιοχή των Πρεσπών, με τη συμμετοχή εκατοντάδων καλλιτεχνών, επιστημόνων και φιλότεχνων από διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο. Διοργανώνονται από το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Made of Walking (VIII) / the Milena principle και το Walk Listen Create με καλλιτεχνικούς συν-Διευθυντές τους Γιάννη Ζιώγα Καθηγητή ΤΕΕΤ/ΠΔΜ και Geert Vermeire, επιμελητή εκθέσεων, ποιητή.

Η εναρκτήρια παρουσίαση των συναντήσεων θα γίνει την Δευτέρα 3 Ιουλίου στις 19:00, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πύλης. Από τις 3 έως τις 9 Ιουλίου, 139 άτομα από 21 χώρες θα παρουσιάσουν περιπατητικά εργαστήρια (walkshops), ανακοινώσεις, ηχογραφημένες εισηγήσεις (audio papers), μετατρέποντας την Πρέσπα σε ένα ανοιχτό εργαστήριο ιδεών.

“Πώς το περπάτημα μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε άυλες εμπειρίες ή πιθανές συνθήκες, παρελθόν, παρόν ή μέλλον;

Ποιες είναι οι ευφάνταστες και οραματικές δυνατότητες του περπατήματος; Προς ποιο μέλλον βαδίζουμε; Πώς μπορεί το περπάτημα ως καλλιτεχνική πρακτική να επιτρέψει νέα οράματα;” είναι τα ερωτήματα που θέτουν οι τρίτες Διεθνείς Συναντήσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν δημιουργώντας καινοτόμες πρακτικές τέχνης, ιδέες και ιδέες.

Οι 139 συμμετέχοντες/-ουσες προέρχονται από τέσσερις Ηπείρους (Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ισπανία, Καναδάς, Κύπρος, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Τσεχία, Τριντιντάντ και Τομπάγκο, Χονγκ Κονγκ) και συνδέονται με 37 πανεπιστήμια, μουσεία, ερευνητικά κέντρα και θεσμούς.

