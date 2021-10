Ανησυχία για τη μετασεισμική εξέλιξη στην Κρήτη – Δεν αποκλείεται ισχυρός μετασεισμός (video)

Με την αγωνία των μετασεισμών ξημέρωσαν οι κάτοικοι στην Κρήτη, μετά τα χθεσινά 6,3 Ρίχτερ που ταρακούνησαν την ευρύτερη περιοχή της Σητείας, λίγες ημέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Ο νέος σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Κύπρο και την Αίγυπτο. Προκλήθηκαν ζημίες σε παλιά κτίσματα και μικρές κατολισθήσεις. Είναι σημαντικό ότι δεν σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές καθώς ο Ξερόκαμπος είναι σχετικά νέος οικισμός. Σήμερα ξεκινούν νέες αυτοψίες.

Σε εφαρμογή τέθηκε άμεσα στο σχέδιο «Εγκέλαδος».

Έτοιμη να κινητοποιήσει διεθνή βοήθεια η Ε.Ε. «εάν είναι απαραίτητο», μετά το σεισμό στην Κρήτη, ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

Following the 6.3 magnitude earthquake that struck the island of #Crete 🇬🇷 this morning, the 🇪🇺 Emergency Response Coordination Centre has been in contact with the Greek civil protection authorities.

We stand ready to mobilise international assistance, if necessary. #EUCivPro https://t.co/xarAkWQsDb

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) October 12, 2021