Βραβείο 2024 MGSA Βασιλική Καραγιαννάκη: Απονέμεται στο βιβλίο «The Greek Revolution and the Greek Diaspora in United States»

Στο βιβλίο «The Greek Revolution and the Greek Diaspora in United States», που επιμελήθηκε η Μαρία Καλιαμπού και εκδόθηκε από τον οίκο Routledge στη σειρά Studies in Modern History, 2023, απονέμεται το Βραβείο 2024 MGSA Βασιλική Καραγιαννάκη, για τον καλύτερο επιμελημένο τόμο στις Νεοελληνικές Σπουδές.

Όλες τις υποβολές αξιολόγησε προσεκτικά μια τριμελής επιτροπή για το βραβείο -η Δέσποινα Λαλάκη, πρόεδρος (City Tech, CUNY), ο Thomas Gallant (University of California, San Diego) και η Άννα Καρακατσούλη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κατέληξε στην απόφασή της μετά από πολλές συζητήσεις.

Η επιτροπή επαίνεσε τον τόμο στην παραπομπή της:

Μακριά από την πατρίδα τους, οι Έλληνες της Διασποράς μνημονεύουν και γιορτάζουν εδώ και καιρό την Επανάσταση που έφερε στην επιφάνεια το ελληνικό έθνος. Ωστόσο, μόλις τώρα ένα βιβλίο είναι αφιερωμένο στο να ρίξει φως στην υποδοχή της Ελληνικής Επανάστασης και στις πρακτικές και τους λόγους που εφαρμόστηκαν σε αυτή τη διαδικασία, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια στον Καναδά και την Αυστραλία. Ο τόμος, με τίτλο «The Greek Revolution and the Greek Diaspora in the United States» (Η Ελληνική Επανάσταση και η Ελληνική Διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες) έχει τις ρίζες του σε αντίστοιχο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Γέιλ το 2021 και συμβάλλει σημαντικά τόσο στην κατεύθυνση των ελληνικών διασπορικών σπουδών όσο και στην αυξανόμενη βιβλιογραφία για τον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη επέτειο της διακοσιοστής επετείου. Οι συγγραφείς, αξιοποιώντας ανεκμετάλλευτες πρωτογενείς πηγές, πλαισιώνουν τις εορταστικές εκδηλώσεις στο ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, της οικοδόμησης εθνικής ταυτότητας και της πολιτικής ευαισθητοποίησης και προκαλούν αλλά και ενθαρρύνουν νέες επιστημονικές προοπτικές. Αυτή η συμπαγής συλλογή αντικατοπτρίζει μια ποικιλία προσεγγίσεων που προέρχονται από την ιστορία, τη λογοτεχνία, την ιστορία της τέχνης, τις πολιτισμικές σπουδές και τις σπουδές εκπαίδευσης, και είναι στα πιο δυνατά της σημεία όταν οι συγγραφείς της εξετάζουν και αναλύουν κριτικά τις πηγές, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο νέες ιδέες για τις πολλαπλές συνδέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των διασπορών της, έναν τομέα που προσκαλεί σε περαιτέρω έρευνα.

Το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από έπαθλο 500 δολαρίων, θα απονεμηθεί στην τελετή απονομής του 28ου Συμποσίου MGSA την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024, στο Princeton, NJ.

Βιογραφικό Μαρίας Καλιαμπού

Η Μαρία Καλιαμπού είναι Senior Lector II στο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών. Πήρε το πτυχίο της στην Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το διδακτορικό της στις Λαογραφικές Σπουδές/Ευρωπαϊκή Εθνολογία στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians του Μονάχου, Γερμανία. Διατήρησε μεταδιδακτορικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Charles-de-Gaulle Lille 3 και στο Πανεπιστήμιο Princeton.

Η έρευνά της τοποθετεί τη λαογραφία σε ένα ευρύτερο διεπιστημονικό πλέγμα, συνδυάζοντας τη λογοτεχνία, την ιστορία του βιβλίου και τις σπουδές Διασποράς. Το 2006 δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο «Σπίτι – Πίστη – Οικογένεια: Transmission of Values in Greek Popular Booklets of Tales» (1870-1970) (στα γερμανικά), και το 2015 το «The Routledge Modern Greek Reader. Greek Folktales for Learning Modern Greek, Routledge». Το 2023 δημοσίευσε τον συλλογικό τόμο «The Greek Revolution and the Greek Diaspora in the United States» (στα αγγλικά και στα ελληνικά). Αυτή τη στιγμή εργάζεται πάνω στο νέο της βιβλίο με τον προσωρινό τίτλο «Η βιβλιοκουλτούρα των Ελληνοαμερικανών».

Επίσης, ενδιαφέρεται για την παιδαγωγική των ξένων γλωσσών, ιδίως για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για τα Νέα Ελληνικά στο Αμερικανικό Συμβούλιο για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών (ACTFL) και είναι πιστοποιημένη εξεταστής της συνέντευξης προφορικής επάρκειας για τα Νέα Ελληνικά.

Εχει λάβει διάφορα βραβεία. Το 2006, η διατριβή της έλαβε το «Βραβείο Lutz Röhrich» στη Γερμανία ως η καλύτερη διατριβή στην προφορική λογοτεχνία, και το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξέλεξε ως «Πρεσβευτή της Ελλάδας για φοιτητές Erasmus». Το 2024, η Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών της απένειμε το βραβείο «Βασιλική Καραγιαννάκη» για το καλύτερο επιμελημένο βιβλίο στις Νεοελληνικές Σπουδές για την εργασία «Η Ελληνική Επανάσταση και η Ελληνική Διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πηγή: Εθνικός Κήρυκας

Φωτογραφίες: Εθνικός Κήρυκας

