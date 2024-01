Την τιμητική τους είχαν οι Έλληνες ομογενείς την Ημέρα της Αυστραλίας

Για την πολύπλευρη προσφορά τους στην ευημερία της Αυστραλίας τιμήθηκαν και φέτος εξέχοντα μέλη της ελληνικής παροικίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική γιορτή της χώρας. Συνολικά υπάρχουν 1.042 παραλήπτες σε όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων του Τάγματος της Αυστραλίας (Γενική και Στρατιωτική κατηγορία), των τιμητικών βραβείων και της αναγνώρισης για διακεκριμένες και επιφανείς υπηρεσίες, και ανάμεσά τους βρίσκονται και δεκάδες προσωπικότητες ελληνικής καταγωγής ή σχέσης.

Ανάμεσα στους βραβευθέντες ομογενείς και τους συγγενείς τους, την ύπατη διάκριση «Αξιωματικός του Τάγματος της Αυστραλίας» (AΟ) έλαβε η ομότιμη καθηγήτρια πανεπιστημίου Deborah Gale Theodoros από την Κουηνσλάνδη, η οποία, αν και δεν έχει η ίδια ελληνική καταγωγή, είναι παντρεμένη με Έλληνα, με καταγωγή από την Μικρά Ασία και το Καστελόριζο. Βραβεύτηκε για τις διακεκριμένες υπηρεσίες της στην κοινοτική υγεία, στις επιστήμες αποκατάστασης (rehabilitation sciences), και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην 3η κατηγορία (Μέλος του Τάγματος της Αυστραλίας – Member in the General Division of the Order of Australia – AM), βραβεύτηκαν οι εξής:

Βαρβάρα Αθανασίου-Ιωάννου, από το Templestowe της Μελβούρνης για τις υπηρεσίες της στην κοινότητα, κυρίως μέσω πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης και ποικιλομορφίας στη κοινωνία, από διάφορες θέσεις και ρόλους. Η Βαρβάρα Αθανασίου – Ιωάννου γεννήθηκε στη Θεσπρωτία, είναι ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Food for Thought Network” και τον προσεχή Σεπτέμβριο διοργανώνει στα Ιωάννινα το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών και Ελληνισμού.

Αναστασία Δάρρα (Darras), από το Mooney Valley της Βικτώριας για σημαντικές υπηρεσίες της υπέρ της Υγείας στη κοινωνία, ιδίως σε άρρωστα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Δημήτριος (Jimy) Λιάσκος, από την περιοχή Bandoora της Βικτώριας, για σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των επιχειρήσεων και την βιομηχανία γενικότερα, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο και λειτουργώντας ως μέντορας για νεότερους.

Στην κατηγορία «Μετάλλιο του Τάγματος της Αυστραλίας» (OAM) διακρίθηκαν οι:

Ellen Diane Casimaty (Κασιμάτη), από την Τασμανία, για τις υπηρεσίες της στον τομέα των μουσείων και των γκαλερί.

Πέτρος Χριστοφόρου (Peter George Christopher), από το Athelstone της Νότιας Αυστραλίας για την προσφορά υπέρ της τοπικής ιστορίας ιδίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη ναυτική ιστορία, τα ναυάγια και τα ποταμόπλοια, όπως είπε στο Πρόγραμμά μας. Ο κ. Χριστοφόρου είναι από την Κύπρο. Γεννήθηκε στη Λάρνακα και πήγε στην Αυστραλία όταν ήταν τριών μηνών.

Ηλίας Δούφας (Elias Doufas), από το Balwyn της Μελβούρνης, για τις υπηρεσίες του υπέρ της ελληνικής παροικίας της Βικτώριας. Κατάγεται από τον νομό Ηλείας και ήρθε στην Αυστραλία το 1946. Μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται μέσα από την ΑΧΕΠΑ Βικτωρίας, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στην ίδρυση της Ενορίας της Αγίας Άννας στο Gold Coast της Κουηνσλάνδης.

Παναγιώτης Λεονταρίτης (Peter Leondaritis) από το Σύδνεϋ για τις υπηρεσίες του υπέρ της ελληνικής παροικίας της ΝΝΟ.

Κωνσταντίνος Παγώνης (Constantine Pagonis), από το Blacburn της Μελβούρνης, για τις υπηρεσίες του υπέρ της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Μελβούρνης.

Ευδοκία Παναγάκου (Evdokia Yvonne Panagacos), από το Kew της Βικτώριας, για τις υπηρεσίες της στην ελληνική παροικία της Μελβούρνης.

Ειδική λίστα βραβευθέντων

Φέτος συστάθηκε επίσης μια ειδική λίστα 49 βραβευθέντων, για τις υπηρεσίες τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. Σ’ αυτήν τη λίστα περιλαμβάνεται το όνομα Νικόλαος Μαγριπλής (Nicholas Magriplis) από τη Νέα Νότια Ουαλία, ο οποίος τιμήθηκε με το Μετάλλιο της Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Medal-PSM) για τις εξαιρετικές υπηρεσίες του στη δημόσια εκπαίδευση, ιδίως για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Covid-19. Με το μετάλλιο του Αυστραλιανού Πυροσβεστικού Σώματος (Australian Fire Service Medal – AFSM) τιμήθηκαν ο Ιωάννης Κατακουζηνός (John Katakouzinos) και ο Κωνσταντίνος Κατσίκης (Con Katsikis). Και οι δύο ανήκουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βικτώριας. Το μετάλλιο του Αυστραλιανού Αστυνομικού Σώματος (Australian Police Medal APM) έλαβε ο Τζόναθαν Καζαντζής (Jonathan Kazandzis) από την Αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας και το μετάλλιο των Υπηρεσιών Πληροφοριών της Αυστραλίας (Australian Intelligence Medal- AIM) απονεμήθηκε στην Τζένη Γιαννάκη (Jenny Gianakis).

Τέλος, άλλο ένα πρόσωπο πoυ έλαβε τη διάκριση OAM, είναι ο ιστορικός και συγγραφέας James Andrew Claven από τη Μελβούρνη. Μπορεί να μην είναι ελληνικής προέλευσης, ωστόσο είναι παρά πολύ γνωστός στην ομογένεια. Ως ιστορικός έχει ασχοληθεί επιταμένα και έχει γράψει βιβλία για τους ANZACs στην Ελλάδα, στον Α’ (Καλλίπολη, Λήμνος) και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: pontosnews/neoskosmos/sbs

