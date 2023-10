Μελβούρνη: Σεμινάριο για τον ρόλο του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Μικρασιατική Εκστρατεία

Σεμινάριο για τον ρόλο του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Μικρασιατική Εκστρατεία, όπως αυτός εκδηλώνεται μέσα από τα Αμερικανικά Αρχεία, θα δώσει ο Επισκέπτης Καθηγητής του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών (ΑΙΜΣ), Δρ. Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, αποδέκτης του 2023 Christos Mantzios Visiting Scholar Award.

Το Σεμινάριο, το οποίο έχει τίτλο The Role of Eleftherios Venizelos in the Asia Minor Expedition and its Outcome, διοργανώνεται από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών σε συνεργασία με το Παράρτημα Ωκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ελευθέριος Βενιζέλος και την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας και θα δοθεί στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 6.30 μ.μ., στην αίθουσα Lyceum του Ημερήσιου Κολεγίου Alphington Grammar.

Το Σεμινάριο θα πλαισιώσει ο ιστορικός και στέλεχος του ΑΙΜΣ, κ. Σταύρος Σταυρίδης, ο οποίος θα αναφερθεί στα Βρετανικά και Αυστραλιανά Αρχεία για την προσφορά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Μικρασιατικό.

Η εκδήλωση αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του Παραρτήματος Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ελευθέριος Βενιζέλος, ένα νέο σωματείο, το οποίο στηρίζει η Εκκλησία και η Πολιτεία, καθώς μέλη του στην Αυστραλία είναι πολλοί πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες και ηγέτες σωματείων από όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας.

Το Σεμινάριο θα συντονίσει ο Πρόεδρος του ΑΙΜΣ, Καθηγητής Δρ. Αναστάσιος Τάμης.

Πηγή: Νέος Κόσμος

Φώτο: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

