Με «Βάκχες» έκλεισε το Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Ευριπίδη της Νέας Υόρκης

Το Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Ευριπίδη της Νέας Υόρκης (NYESF) παρουσίασε τις «Βάκχες» 26-30 Ιουνίου σε τρεις δημοφιλείς χώρους στη Νέα Υόρκη, το «Actors’ Temple Theatre», το «AMT Theatre» και το «Marilyn Monroe Theatre». Η σεζόν λήξης του φεστιβάλ συνέπεσε με την 30ή επέτειο του American Thymele Theatre που προσφέρει ποιοτικό ελληνικό θέατρο σε όλο το κοινό δωρεάν. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Lorca Peress σκηνοθέτησε ένα καστ 16 ηθοποιών με επικεφαλής τον βετεράνο ηθοποιό Stephen Diacrussi.

Οι «Βάκχες», που θεωρούνται ευρέως magnum opus του Ευριπίδη, επικεντρώνονται στον Διόνυσο, θεό του κρασιού και του γλεντιού, γιο του Δία και της Σεμέλης, μιας θνητής γυναίκας της Θήβας. Ο Διόνυσος φτάνει στη Θήβα θυμωμένος με τους κατοίκους της πόλης επειδή αρνήθηκαν τη λατρεία του. Τους στέλνει στο δάσος με κρίσεις τρέλας όπου γίνονται Bacchants, τηρώντας τις φρενήρεις τελετουργίες του. Ο Διόνυσος είναι έξαλλος με τον ξάδερφό του Πενθέα, ηγεμόνα της Θήβας, ο οποίος αρνείται να δεχτεί τη θεότητά του. Αγνοώντας τη συμβουλή του Κάδμου, του πατρικού προπάτορά τους, και του τυφλού προφήτη Τειρεσία, ο Πενθέας προσπαθεί να καταστρέψει τον Διόνυσο. Τώρα μεταμφιεσμένος σε θνητό, ο Διόνυσος επικαλείται έξυπνα την περιέργεια του Πενθέα, πείθοντάς τον να ντυθεί γυναίκα και να πάει στο δάσος, όπου οι Βακχάντες, μαζί με τη μητέρα του Αγαύη, απειλούν με συγκλονιστικό θάνατο.

Η sold out παράσταση στο θέατρο «Marilyn Monroe» στις 30 Ιουνίου σηματοδότησε τη βραδιά κλεισίματος για τις «Βάκχες» και την τελευταία καλοκαιρινή σεζόν για το NYESF. Μια παράδοση στη Νέα Υόρκη έφτασε στο τέλος της. Σε αυτή την παράσταση κλεισίματος ακολούθησε συζήτηση για το αρχαίο θέατρο και τα 30 χρόνια του American Thymele Theatre. Ο Diacrussi που έπαιξε τον Διόνυσο τον θεό, μαζί με τον σκηνοθέτη Peress και τη χορογράφο Jennifer Chin απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού σχετικά με την παραγωγή.

Το American Thymele Theatre (ATT) ιδρύθηκε το 1993 με αποστολή να διατηρήσει και να δημοσιοποιήσει τον ελληνικό πολιτισμό στην Αμερική με την παραγωγή διαχρονικών θεατρικών ελληνικών θεατρικών έργων που είναι προσβάσιμα στο κοινό χωρίς κόστος. Το ATT παρουσίασε σπάνια παραγόμενα ελληνικά θεατρικά έργα, όπως το «Barefoot in Athens», το «Kouros» και το «The Grocer’s Daughter», που παίχτηκαν στη Νέα Υόρκη και σε χώρους στις Η.Π.Α., μεταξύ άλλων σπάνιων θεατρικών έργων στο αμερικανικό κοινό. Το ATT διοργανώνει το NYESF από το 2009, παράγοντας παραγωγές Rhesus, Alcestis, Medea και πολλών άλλων με αναγνωρισμένους κριτικούς στο πρώην Αμφιθέατρο East River Park και σε πολλούς χώρους εκτός Μπρόντγουεϊ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας πρόσφερε τις πρωτοποριακές, ψηφιακές παραγωγές της Ελένης, της Ηλέκτρας, του Ορέστη και του Ιωνα. Αυτή η παραγωγή «Βάκχες» σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του στόχου του NYESF να παράγει όλα τα σωζόμενα έργα του Ευριπίδη με χρονολογική σειρά.

Ο Stephen Diacrussi είναι ένας ηθοποιός χαρακτήρων του οποίου οι πολλοί τίτλοι περιλαμβάνουν εξαιρετικούς ρόλους στα «The Marriage Proposal», «The Clouds» και «The General’s Daughter». Μετρά μυριάδες τίτλους στο κλασικό δράμα και το μουσικό θέατρο και έπαιξε αντιθετικά μέρη στη μεγάλη επιτυχία εκτός Μπρόντγουεϊ, «Socrates», στο «The Actors’ Playhouse». Στην ταινία έχει εμφανιστεί στο «The Rehearsal», «In the Name of the Father», «Meet the Parents» και «The Invitation» και στην τηλεόραση στο «Law and Order: SVU, The Sopranos» και πρωταγωνίστησε στον Πάπα Γρηγόριο τον Μέγα στο Saints Alive. Είναι ο ιδρυτής του American Thymele Theatre: https://stephendiacrussi.yolasite.com.

Ο Lorca Peress είναι ένας ανεξάρτητος σκηνοθέτης που έχει σκηνοθετήσει έργα για τα HERE, «La Mama», «Public Theatre’s Joe’s Pub», «Repertorio Espanol», «New Jersey Repertory» και «Urban Stages». Είναι στην προπτυχιακή σχολή Tisch του NYU για το Ινστιτούτο Lee Strasberg από το 2001. Είναι υποψήφια για καινοτόμο βραβείο θεάτρου και αποδέκτης του βραβείου La MaMa Inky, ανάμεσα σε μια εντυπωσιακή σειρά διακρίσεων και επιχορηγήσεων. Είναι η ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Multi Stages.

Πηγή: Εθνικός Κήρυκας

