Η Δήλος στο επίκεντρο εκδήλωσης της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο

Με σημείο αναφοράς και αφηγηματικό άξονα το νησί της Δήλου, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη (27/5), στο Λονδίνο, εκδήλωση της Ελληνικής Πρεσβείας αφιερωμένη στις διασυνδέσεις μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και καινοτομίας.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Delos: Intersections of Heritageand Innovation through Time and People» [Δήλος: Σημεία συνάντησης πολιτιστικής κληρονομιάς και καινοτομίας στο διάβα του χρόνου και των ανθρώπων], διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων HB, ως προπομπός του φετινού 9ου Ελληνοβρετανικού Συμποσίου.

Με συμβολική αφετηρία το ιερό νησί της αρχαιότητας και σημερινό Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO – και με θεματικό άξονα τη δημιουργική σύζευξη παράδοσης και καινοτομίας, μία εκλεκτή ομάδα ομιλητών, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, η πρέσβης της Γαλλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Hélène Duchêne, και ο διεθνούς φήμης Βρετανός γλύπτης Sir Antony Gormley, συναντήθηκαν και συνομίλησαν στην Πρεσβευτική Κατοικία στο Λονδίνο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων – από τον τουρισμό, τις τέχνες και τον πολιτισμό, έως τις ιατρικές τεχνολογίες, την οικονομία και το εμπόριο – αντλώντας έμπνευση από την πολύπλευρη ιστορία και τις μεταμορφώσεις της Δήλου μέσα στον χρόνο, καθώς και από προσωπικούς δεσμούς τους με το κυκλαδίτικο νησί.

Όπως σημείωσε στον χαιρετισμό του ο πρέσβης Γιάννης Τσαούσης, η Δήλος εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί πηγή έμπνευσης για επιστήμονες, καλλιτέχνες, στοχαστές και ανθρώπους της καινοτομίας. Αναφερόμενος στο Ελληνοβρετανικό Συμπόσιο που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο στο Κέιμπριτζ -με επίκεντρο τις ιατρικές τεχνολογίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις- υπογράμμισε ότι πρόκειται για τομείς που, με διαφορετικούς όρους, δεν είναι ξένοι στη Δήλο: τόπο που στην αρχαιότητα υπήρξε ακμαίο οικονομικό και εμπορικό κέντρο, ενώ επιγραφικά τεκμήρια που έχουν βρεθεί στο νησί μαρτυρούν ενδιαφέρον για θέματα υγείας και ιατρικής φροντίδας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε μια λιγότερο γνωστή, αλλά συμβολική σύνδεση ανάμεσα στη Δήλο και το Κέιμπριτζ: το επονομαζόμενο “Sandwich Marble”, μια μαρμάρινη στήλη από την Αθήνα σχετική με το ιερό της Δήλου, η οποία βρίσκεται στο Fitzwilliam Museum του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συζήτηση-πάνελ με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ και της Πρέσβεως της Γαλλίας. Στη συζήτηση, που συντόνισε ο Έλληνας πρέσβης, οι δύο ομιλητές μοιράστηκαν τις βαθιές προσωπικές τους συνδέσεις και αναμνήσεις τους από το νησί της Δήλου: ο κ. Φιορεντίνος λόγω της μυκονιάτικης καταγωγής του, των συχνών επισκέψεων, και του οικογενειακού ξενοδοχείου με την επωνυμία “Δήλος”, και η κα Duchêne, η οποία πέρασε πολλά καλοκαίρια στο νησί, πλάι στον πατέρα της Jacques Treheux, Γάλλο επιγραφολόγο που συμμετείχε στις ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Δήλο.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Φιορεντίνος ανέδειξε τον ρόλο του πολιτισμού ως καταλύτη για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και, με αφορμή τη Δήλο, παρουσίασε το όραμα του ΕΟΤ για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης τουριστικής ταυτότητας, βασισμένης στην πολιτιστική εμπειρία. Από την πλευρά της, η πρέσβης Duchêne αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς και τη διαχρονική φιλία Ελλάδας και Γαλλίας ως θεμέλιο μιας πλούσιας και πολύπλευρης συνεργασίας – τόσο στον πολιτιστικό τομέα, όσο και σε άλλα πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Σε μια καθηλωτική παρουσίαση, ο διακεκριμένος γλύπτης Sir Antony Gormley μίλησε για την έκθεση SIGHT και τη γλυπτική εγκατάσταση 29 έργων που παρουσίασε το 2019 στη Δήλο – έναν δυναμικό διάλογο της σύγχρονης τέχνης με το αρχαίο τοπίο και την ιστορία του νησιού.

Εισαγωγικές τοποθετήσεις πραγματοποίησαν επίσης η οικονομολόγος και μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Συμποσίου, Vicky Pryce, και ο ιατρός και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων HB, Χρήστος Αγγέλης. Από τη Δήλο, όπου βρισκόταν για το Delos 5th Global Gathering, χαιρετισμό μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος απηύθυνε και η γνωστή Βρετανίδα συγγραφέας, ιστορικός και παρουσιάστρια Bettany Hughes. Αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ της για τη Δήλο που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προσέφεραν στο κοινό μια ζωντανή περιήγηση στην ιστορία, τον αρχαιολογικό χώρο και το ιδιαίτερο τοπίο του νησιού.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο πρώην δήμαρχος του Κέιμπριτζ George Pippas, καθώς και μέλη της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής, επιστημονικής και καλλιτεχνικής κοινότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, και εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας.

