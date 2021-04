Ταϊβάν: Εκτροχιασμός τρένου μέσα σε τούνελ – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Επιβατικός συρμός εκτροχιάστηκε μέσα σε τούνελ στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, με το πυροσβεστικό σώμα να αναφέρει ότι τουλάχιστον 36 άτομα έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 72 έχουν τραυματιστεί εκ των οποίων τρία σοβαρά.

Ο συρμός, που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό την Τάιτουνγκ, εκτροχιάστηκε μέσα σε στοά βόρεια της πόλης Χουάλιεν, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα βαγόνια να προσκρούσουν στα τοιχώματα του τούνελ, διευκρίνισε το πυροσβεστικό σώμα της Ταϊβάν σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τρεις που έχουν τραυματιστεί βαριά διακομίστηκαν ήδη σε νοσοκομείο και περίπου 20 πιο ελαφριά περιμένουν για να διακομιστούν σε νοσοκομεία για εξετάσεις, πάντα σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα.

At least 36 people are in Out-of-Hospital Cardiac Arrest, 72 are still trapped in the train and 61 have been hospitalized.

