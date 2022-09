Τα διεθνή ΜΜΕ για τις εκλογές στην Ιταλία: Θλιβερή βραδιά – Σεισμός με νεοφασιστικές ρίζες

Η Ιταλία όχι μόνο θα αποκτήσει την πρώτη γυναίκα αλλά παράλληλα θα είναι η πρώτη φορά από την εποχή του Μουσολίνι που κυριαρχεί «τόσο ακραία Δεξιά», είναι οι φράσεις που κυριαρχούν στα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης που επικεντρώνονται στην 45χρονη Τζόρτζια Μελόνι.

«Για μια θλιβερή βραδιά», κάνει λόγο το αμερικανικό δίκτυο CNN, επισημαίνοντας ότι στις τελευταίες εκλογές του 2018, το εθνικιστικό κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι κέρδισε μόλις 4,5% των ψήφων, αλλά αποδείχθηκε ότι η δημοτικότητά του καλπάζει καθώς «οι Ιταλοί απορρίπτουν το πολιτικό κατεστημένο».

Giorgia Meloni set to be Italy's first female prime minister and leader of its most right-wing government since World War II, exit polls suggest. https://t.co/dP2FPgMRa1 — CNN International (@cnni) September 25, 2022

Η Δεξιά θριάμβευσε στις εκλογές, συμπληρώνει το πρακτορείο Reuters.

Giorgia Meloni looks set to become Italy's first woman prime minister, heading the country's most right-wing government since World War Two, after leading a conservative alliance to triumph at Sunday's election https://t.co/TpbFttCAWG pic.twitter.com/7vk2YyB3w9 — Reuters (@Reuters) September 26, 2022

«Αποφασισμένη» η Ιταλία για κυβέρνηση συγκατοίκησης εθνικιστικών και συντηρητικών κομμάτων, σχολιάζει το περιοδικό Economist, σύμφωνα με το οποίο «ένα κόμμα που έχει τις ρίζες του στον νεοφασισμό, εξελίσσεται σε κυρίαρχο στο επόμενο κοινοβούλιο με περίπου 23-24% των ψήφων, ενώ αντίθετα οι εταίροι της Μελόνι από τη Λέγκα του Βορρά του Ματέο Σαλβίνι κινδύνευσαν να τερματίσουν με λιγότερο από 10%.

Exit polls gave Giorgia Meloni’s Brothers of Italy and their allies a share of the vote that would ensure them comfortable majorities in both houses of parliament https://t.co/HopeLLgXjn — The Economist (@TheEconomist) September 26, 2022

Αρκετά ιταλικά μέσα ενημέρωσης διαμηνύουν ότι «γράφεται ιστορία», και σχολιάζουν ότι «παρά τις βρώμικες απειλές της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι Ιταλοί ψήφισαν υπέρ της ακροδεξιάς».

History is written! Despite Ursula von der Leyen's unworthy and dirty threats, Italians vote en masse for the far right. Giorgia Meloni first female premier in the history of Italy. pic.twitter.com/azjKug2xVm — RadioGenova (@RadioGenova) September 25, 2022

To εκλογικό αποτέλεσμα θορυβεί μεγάλο μέρος της Ευρώπης, καθώς η Ιταλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, επισημαίνει το BBC και παράλληλα επισημαίνει ότι ναι μεν το εθνικιστικό κόμμα της Μελόνι θριάμβευσε αλλά οι σύμμαχοί της δεν ευθυγραμμίζονται αφού το κόμμα του Ματέο Σαλβίνι υποχωρεί κάτω από το 9% και το Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι ακόμη χαμηλότερα.

«Λίγες εβδομάδες μετά τους πανηγυρισμούς της ακροδεξιάς στις εκλογές στη Σουηδία, πολιτικός σεισμός καταγράφεται στην Ιταλία. Παρά τον ευρωσκεπτικισμό της, η Μελόνι υποστηρίζει σθεναρά τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για την Ουκρανία, αν και οι σύμμαχοί της διαφοροποιούνται με τον Μπερλουσκόνι, που είναι φίλος εδώ και πολύ καιρό με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, να δέχεται πυρά», επισημαίνει μεταξύ άλλων, η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

Far-Right winner Giorgia Meloni vows to govern for ALL Italians

«Η ριζοσπαστική δεξιά κερδίζει τις εκλογές», συνοψίζει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel επισημαίνοντας την ιστορικά χαμηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές.

«Δεξιός θόρυβος στη Ρώμη» είναι ο τίτλος της εφημερίδας Bild. Οι «Αδελφοί» είναι το διάδοχο σχήμα φασιστικού κόμματος και η Μελόνι σύμφωνα με τους πολιτικούς της αντιπάλους δεν πήρε ποτέ αποστάσεις από τον φασισμό του Μουσολίνι», υπογραμμίζεται στο ρεπορτάζ και προστίθεται ότι η αρχηγός των Αδελφών της Ιταλίας θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την σχέση της Ιταλίας με τις ΗΠΑ, όχι με την ΕΕ.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung εστιάζει στη χαμηλή συμμετοχή των Ιταλών στις εκλογές: «Το κόμμα της αποχής αναδείχθηκε ισχυρότερη πολιτική δύναμη», εξηγεί και επισημαίνει ότι η συμμετοχή μειώθηκε κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες από το 2018, με την αποχή να φθάνει το 35%, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι ευνοήθηκε κάποιο από τα κόμματα.