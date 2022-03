Στη Χάγη το αίτημα της Ουκρανίας για τη ρωσική επίθεση – Ξεκίνησαν οι ακροάσεις

Ξεκίνησαν οι ακροάσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για τη διάπραξη πιθανών εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Όπως μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η εξέταση του σχετικού αiτηματος της Ουκρανίας, που αμύνεται για δωδέκατη ημέρα μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρία, ξεκίνησε σήμερα.

❗️#Ukrainian media reports that today in The #Hague in the International Court of Justice of the #UnitedNations hearings begin on the claim of #Ukraine against #Russia. pic.twitter.com/2s9eHfd8Z7

