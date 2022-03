Προσφυγικές ροές: Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έφυγαν από την Ουκρανία για να γλιτώσουν από τον πόλεμο

Μέρα με την ημέρα αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην Ουκρανία για να γλιτώσουν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου η Ρωσία εισβάλλοντας στη γειτονική χώρα. Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φιλίπο Γκράντι, οι Ουκρανοί πρόσφυγες ξεπερνούν πλέον το μισό εκατομμύριο, με καταγγελίες για ρατσιστική αντιμετώπιση των Αφρικανών προσφύγων.

Η πλειονότητα των Ουκρανών προσφύγων έχει καταφύγει μέχρι στιγμής στην Πολωνία. Περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στη χώρα από την προηγούμενη Πέμπτη, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο Πολωνός υφυπουργός Εσωτερικών Μάτσιε Βάσικ.

Μιλώντας στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Polski Radio 1 ο Βάσικ επεσήμανε ότι «τις προηγούμενες 24 ώρες 100.000 άνθρωποι πέρασαν τα πολωνοουκρανικά σύνορα». «Συνολικά από την Πέμπτη» έχουν φτάσει στη χώρα «350.000 πρόσφυγες», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) Κρις Μέλτσερ πρόσθεσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της Ουκρανίας, αν και δεν ήταν σε θέση να δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις Μάρτιν Γκρίφιθς δήλωσε ότι ο οργανισμός επιθυμεί να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά χρειάζεται περισσότερα χρήματα και περισσότερες εγγυήσεις ασφαλείας.

«Οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν ό,τι μπορούν για να αντεπεξέλθουν. Ο ΟΗΕ αύξησε την ανθρωπιστική του παρουσία στην Ουκρανία. Θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε», τόνισε ο Γκρίφιθς απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις μας το συντομότερο δυνατό και προετοιμαζόμαστε για αυτό εδώ και κάποιο καιρό», πρόσθεσε.

«Πρέπει όμως να πω ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες οι μετακινήσεις των αγαπητών μας συναδέλφων στην Ουκρανία έχουν περιοριστεί σημαντικά λόγω των συνεχιζόμενων μαχών και λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουμε καταφέρει να λάβουμε διαβεβαιώσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές ότι θα προστατευθούν οι ανθρωπιστικές μετακινήσεις. Μόλις σήμερα το βράδυ κατάφερα να λάβω κάποιες διαβεβαιώσεις προς αυτή την κατεύθυνση», κατήγγειλε ο Γκρίφιθς.

Συνολικά 119 ανθρωπιστικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται αυτή την περίοδο στην Ουκρανία.

In less than 48 hours, your generous $1M match was met to provide lifesaving aid, protection and hope for displaced Ukrainians. This incredible gift has offered families hope on their uncertain journeys to safety. pic.twitter.com/qeWIImDi6F

Περισσότερα χρήματα χρειάζονται και για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο μέσα στην Ουκρανία όσο και για τους πρόσφυγες που φεύγουν από τη χώρα. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα απευθυνθεί σήμερα στη διεθνή κοινότητα για το θέμα.

Καθώς οι άνθρωποι εξακολουθούν να φεύγουν από την Ουκρανία, κάποιοι Αφρικανοί καταγγέλλουν ότι αξιωματούχοι τους έχουν εμποδίσει να διασχίσουν τα σύνορα της χώρας.

Χιλιάδες νεαροί Αφρικανοί φοιτητές σπουδάζουν στην Ουκρανία – κυρίως από τη Νιγηρία, τη Γκάνα, την Κένυα, τη Νότια Αφρική, την Αιθιοπία, τη Σομαλία και άλλες χώρες—καθώς τους είχαν προσελκύσει το χαμηλό κόστος σπουδών και τα υψηλά πρότυπα της παιδείας.

African refugees trying to leave Ukraine are reportedly being stopped and not allowed to exit the war-torn country.

In a statement today, the Nigerian government urged customs authorities in Ukraine and neighboring countries to treat its citizens “with dignity.” pic.twitter.com/LCQEMJy457

— redfish (@redfishstream) February 28, 2022