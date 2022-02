Πόλεμος στην Ουκρανία: Aερομαχίες κοντά στο Κίεβο – Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο (video)

Με σφοδρότητα εξελίσσεται η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία όπου μετά τις χερσαίες και πυραυλικές επιθέσεις έχουν ξεκινήσει οι αερομαχίες κοντά στο Κίεβο.

Οι εικόνες που κατέγραψαν τα διεθνή πρακτορεία είναι συγκλονιστικές, με τους πιλότους των ρωσικών και των ουκρανικών μαχητικών αεροσκαφών να επιδίδονται σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτόπτες μάρτυρες αναρτούν βίντεο με τις αερομαχίες που εκτυλίσσονται σε αρκετές πόλεις καθώς και από τα συντρίμμια.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022