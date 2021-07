Ολυμπιακοί Αγώνες – Τελετή Έναρξης: Πετρούνιας και Κορακάκη μπαίνουν πρώτοι στο στάδιο

Η Άννα Κορακάκη και ο Λευτέρης Πετρούνιας σημαιοφόροι της Ελληνικής αποστολής, παρέλασαν πρώτοι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες.

H ελληνική αποστολή μετράει 83 αθλητές και αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε 18 διαφορετικά αγωνίσματα.

The Parade of Athletes begins! 🌏

The first athletes to enter the stadium are from Greece, the historical home of the Olympic Games. #GRE@HellenicOlympic | #OpeningCeremony | #Tokyo2020 | #StrongerTogether pic.twitter.com/DoueNijuQx

