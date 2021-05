ΝΟΤΑΜ: Σε επιφυλακή από τη Θεσσαλονίκη ως τη Ν. Ζηλανδία για θραύσματα κινεζικού πυραύλου

NOTAM εξέδωσε απόψε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τον κινέζικο πύραυλο, ο οποίος αναμένεται να εισέλθει ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα της γης τις επόμενες ώρες, με πιθανότερη χρονική στιγμή τα ξημερώματα της Κυριακής. Η Ελλάδα βρίσκεται στο βορειότερο άκρο της πιθανής ζώνης εισόδου, αφού θραύσματα θα μπορούσαν υποθετικά να συντριβούν από τον 41.5° παράλληλο βορείως του Ισημερινού, στο ύψος της Θεσσαλονίκης ώς τον 40ό παράλληλο νοτίως του Ισημερινού στο ύψος της Νέας Ζηλανδίας.

Το διάστημα επιφυλακής ειναι από το Σάββατο( 21:12 βράδυ, τοπική ώρα) , μέχρι την Κυριακή 9/5 στις 12:46.

Τα περισσότερα διαστημικά αντικείμενα καίγονται κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης και αυτό αναμένεται να συμβεί και με το μεγαλύτερο τμήμα του πυραύλου.

Ωστόσο, κάποια από τα εξαρτήματά του, όπως οι οδεύσεις των αερίων και οι δεξαμενές καυσίμων είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες και αυτά αναμένεται ότι θα φθάσουν ώς την επιφάνεια της Γης.

Με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων, το διαστημικό αντικείμενο θα πέσει είτε σε θάλασσα είτε σε κάποια ακατοίκητη περιοχή, ενώ αν η είσοδός του στην ατμόσφαιρα γίνει νύχτα, θα είναι θεαματική.

Tο σημείο όπου τα απομεινάρια του μεγαλύτερου πυραύλου της Κίνας, Long March 5B θα εισέλθουν στην ατμόσφαιρα βρίσκεται κοντά στο νησί της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε νωρίτερα το αμερικανικό κέντρο διαστημικής έρευνας Aerospace Corporation, με τελευταία πρόβλεψη για την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα στις 07:19 (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 03:30 UTC ± 4 hours along the ground track shown here. Follow our Twitter for updates. 1/4

**No new information yet from this morning's prediction – updating tweet to remove website link. pic.twitter.com/5TdgoTJcrX

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 8, 2021