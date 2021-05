ΗΠΑ: Πότε και πού πέφτουν στη Γη τα συντρίμμια κινεζικού πυραύλου

Τα απομεινάρια του μεγαλύτερου πυραύλου της Κίνας, Long March 5B ο οποίος εκτοξεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, αναμένεται να πέσουν στη Γη, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο διαστημικής έρευνας Aerospace Corporation, με τελευταία πρόβλεψη για την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα στις 07:19 (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής. Σύμφωνα με το χρηματοδοτούμενο από την αμερικανική κυβέρνηση κέντρο, το σημείο όπου ο πύραυλος θα εισέλθει και πάλι στην ατμόσφαιρα βρίσκεται κοντά στο νησί της Νέας Ζηλανδίας.



