Nεκρή μια από τις εγκύους της Μαριούπολης – Δεν τα κατάφερε ούτε το βρέφος

Σύμφωνα με ανάρτηση της Asya Dolina, η οποία είναι δημοσιογράφος στη «Φωνή της Αμερικής» μία από τις Ουκρανές εγκύους που είχαν τραυματιστεί στο μαιευτήριο της Μαριούπολης έχασε τη ζωή της, το ίδιο και το αγέννητο παιδί της.

Στην ανάρτησή της Nτολίνα φαίνεται βίντεο η η Ουκρανή blogger, Μαριάνα Ποντκγούρσκαγια η οποία είχε δεχθεί επίθεση από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ισχυρίζονταν ότι η επίθεση ήταν σκηνοθετημένη.

‼️One of the pregnant women injured in #Mariupol by an air strike on a maternity hospital died along with her unborn child.

Asya Dolina, a journalist for Voice of America, stated this on her social network page. pic.twitter.com/mwlR3EUMNg

