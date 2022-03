Mε λεωφορεία και ΙΧ αποχωρούν οι άμαχοι από τη Μαριούπολη – Πληροφορίες για 35.000 διασωθέντες (video)

Με λεωφορεία και ΙΧ αυτοκίνητα αποχωρούν εκατοντάδες άμαχοι από την σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη Μαριούπολη. Όπως μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, από νωρίς το πρωί δεκάδες οχήματα κατευθύνονται προς σε πιο ασφαλές σημεία, στο δρόμο προς τη Ζαπορίζια. Όπως φαίνεται ο ανθρωπιστικός διάδρομος που έχει ανοίξει προς το παρόν λειτουργεί με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να τηρούν τη συμφωνία.

Civilians trapped in the Mariupol city under Russian attacks are evacuated by buses to Zaporizhzhia, Ukraine https://t.co/FZkgYcconG pic.twitter.com/A0175dsnV9

