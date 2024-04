H συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της ETC στο πλαίσιο του Φόρουμ στη Ρόδο για τον Τουρισμό στην κλιματική κρίση

Από τη Ρόδο, η συνομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών ( ETC) Luís Araújo στο πλαίσιο του Forum «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis» (“Τουρισμός ΕΕ: ​​Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Κλιματικής Κρίσης“) στις 8 και 9 Απριλίου.

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Είμαι ευτυχής που αυτή η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στη Ρόδο γιατί το νησί επλήγη πολύ σκληρά πέρσι το καλοκαίρι από δασικές πυρκαγιές (…) Αυτό μαρτυρά τον τρόπο με τον οποίο η τουριστική βιομηχανία λειτούργησε για να στηρίξει την τοπική κοινωνία (…)

Να υπογραμμίσουμε ότι η Μεσόγειος εν συνόλω βρίσκεται στην καρδιά της κλιματικής αλλαγής, πράγμα που σημαίνει περισσότερες πυρκαγιές και πλημμύρες (…) Πρέπει πρωτίστως να διασφαλίσουμε την προστασία των ανθρώπινων ζωών (…) Καταφέραμε πέρσι το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές να μην θρηνήσουμε με την απώλεια ανθρώπινων ζωών (…)

Για μας είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις να επιμηκύνουμε τη σεζόν (…) Αν κοιτάξετε τους προορισμούς των πόλεων η Αθήνα έχει γίνει ένας προορισμός για όλο τον χρόνο (…)

».

