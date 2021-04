Ημέρα κηδείας του Πρίγκιπα Φίλιππου – Απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ

Τελευταίες προετοιμασίες για το τελευταίο αντίο στον Δούκα του Εδιμβούργου στο Ουίνδσορ.

Η κηδεία σχεδιάστηκε με ακριβείς λεπτομέρειες κατά πολύ μεγάλο μέρος από τον ίδιο τον πρίγκιπα Φίλιππο αν και η βασίλισσα Ελισάβετ πήρε κάποιες αποφάσεις αναφορικά με την οικογένεια και την πανδημία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της κηδείας η τελετή θα ξεκινήσει με ενός λεπτού σιγή και θα πρωτοστατήσει ο αρχιμανδρίτης του Ουίνδσορ. Η κηδεία θα ακολουθεί τις επιθυμίες του πρίγκιπα Φίλιππου με στρατιωτική δομή η οποία και χαιρετίζει το «το θάρρος και την πίστη του». Η επιλογή τη μουσικής και των ύμνων που θα παιχτούν είναι επίσης δικές του.

Η βασίλισσα θα σταματήσει στο φέρετρο του για να αποχαιρετήσει τον σύζυγό της για περισσότερες από επτά δεκαετίες, πριν την ταφή του.

Κανένα μέλος της Βασιλικής Οικογένειας δεν θα διαβάσει κάποιο κείμενο ή θα μιλήσει στην κηδεία για τον πρίγκιπα Φίλιππο. Αυτή είναι μία συνήθης πρακτική στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δε συνηθίζεται σε βασιλική κηδεία.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ μοιράστηκε μία προσωπική της φωτογραφία με τον Δούκα του Εδιμβούργου όπου κάθονται ανέμελοι και χαμογελαστοί στο χορτάρι. Στην τελετή θα κάθεται μόνη της λόγω των αυστηρών κανόνων κορονοϊού.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.

📷Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 16, 2021