Η κεντρική Ευρώπη θρηνεί 150 και πλέον νεκρούς – Ασύλληπτες εικόνες καταστροφής

Mε 153 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους συνεχίζεται ο «κλιματικός εφιάλτης» ,όπως περιγράφουν οι κάτοικοι της κεντρικής Ευρώπης τις πρωτοφανείς πλημμύρες. Η Γερμανία θρηνεί 133 νεκρούς και 27 το Βέλγιο. Η νότια Ολλανδία και η Ελβετία μετρούν επίσης καταστροφές από το φαινόμενο της ψυχρής λίμνης που φαίνεται πως μετακινείται στην νότια Ιταλία και στα Βαλκάνια.

Drone footage shows the extent of the floods, which have killed at least 125 in western Europehttps://t.co/wo0LEzbqsd pic.twitter.com/WFB5uQWUuD

— ITV News (@itvnews) July 16, 2021