Εκκενώθηκε τo Oλυμπιακό Πάρκο του Λονδίνου – Διαρροή χλωρίου προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα

Μεγάλο περιστατικό σημειώθηκε στο Ανατολικό Λονδίνο το πρωί της Τετάρτης περίπου 10 τοπική ώρα όταν μία πισίνα στο αθλητικό συγκρότημα που φιλοξένησε τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 εκκενώθηκε.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Λονδίνου ανταποκρίθηκε σε κλήσεις για ανθρώπους με δυσκολία στην αναπνοή. Τα πληρώματα των ασθενοφόρων περιέθαλψαν αρκετούς ανθρώπους καθώς υπήρξε απελευθέρωση αερίου του χλωρίου μέσα στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε ότι «μεγάλη ποσότητα αερίου χλωρίου» εκκενώθηκε μέσα στο Κέντρο Υδάτων στο Ολυμπιακό Πάρκο Queen Elizabeth στο ανατολικό Λονδίνο λόγω «χημικής αντίδρασης».

«Ενώ αερίζουμε τις εγκαταστάσεις, θα ζητούσαμε από τους κατοίκους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα τους», ανέφερε η Πυροσβεστική στο Twitter.

Το Ολυμπιακό Πάρκο της Βασίλισσας Ελισάβετ χτίστηκε και φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Οι διαχειριστές του πάρκου δήλωσαν νωρίτερα ότι «υπάρχουν πολλά θύματα με αναπνευστικές δυσκολίες» που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του προσωπικού πρώτων βοηθειών.

Η περιοχή αποκλείστηκε και εκκενώθηκε ενώ ακόμη δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στην πισίνα εκείνη τη στιγμή.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Sadiq Khan είπε ότι ήταν σε στενή επαφή με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και προειδοποίησε τους ανθρώπους να αποφύγουν το Ολυμπιακό πάρκο.

People suffer breathing difficulties after ‘release of gas’ at London Olympic park https://t.co/2jTFCJte82

Η London Legacy Development Corporation (LLDC) που διαχειρίζεται το Ολυμπιακό Πάρκο ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 10.00 GMT (12.00 ώρα Ελλάδος) και ότι η περιοχή αποκλείσθηκε και εκκενώθηκε.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών που βρίσκονται επί τόπου. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα αριθμός ανθρώπων με αναπνευστικές δυσκολίες που περιθάλπονται από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου».

H Πυροσβεστική Υπηρεσία επίσης βρίσκεται επί τόπου ενώ έγραψε στο τουίτερ για “χημικό περιστατικό” στο Υδάτινο Κέντρο στο Ολυμπιακό Πάρκο Βασίλισσα Ελισάβετ.

Firefighters are dealing with reports of a chemical incident at Aquatics Centre on Queen Elizabeth Olympic Park. @Ldn_Ambulance are treating a number of patients. https://t.co/xRusVWusQ1

— London Fire Brigade (@LondonFire) March 23, 2022