Στο τραπέζι της πρώτης τριμερούς Ουκρανοί, Τούρκοι και ΗΠΑ -Το ΕΡΤNews στην Κωνσταντινούπολη (Live)

Η πρώτη σε τρία χρόνια απευθείας συνάντηση μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία Τούρκων μεσολαβητών, επεσήμαναν πηγές από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή τη φορά, έγιναν κάποιες αφίξεις μπροστά στις κάμερες, από τις 10:45, καθώς προηγείται των απευθείας συνομιλιών, τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανών, Τούρκων και Αμερικανών στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, προερχόμενος από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια.

🇷🇺I🇺🇦Russia-Ukraine peace talks in Istanbul



➡️US Secretary of State Rubio arrives in Istanbul



➡️Rubio to attend series of meetings at Dolmabahce Presidential Working Office with Turkish, Ukrainian, and Russian delegation https://t.co/AmTPkyVva1 pic.twitter.com/fuXdtL2P0Q