Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι στον απόηχο της σφοδρής σύγκρουσης με τον Τραμπ – Συναντάται με τον Στάρμερ ενόψει της ευρωπαϊκής συνόδου

Μετά από την πρωτοφανή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός προέβη σε τηλεφωνική διπλωματία καθώς προσπάθησε να τοποθετηθεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και να χρησιμοποιήσει τη θετική σχέση που σαφώς κατάφερε να οικοδομήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για να προσπαθήσει να εξομαλύνει την κατάσταση.

Σημειώνεται ότι υπήρξε μια δήλωση από την Downing Street που κυκλοφόρησε λίγο μετά τις 10 χθες (28/2) το βράδυ, στην οποία αναφέρεται ότι ο Κιρ Στάρμερ μίλησε τόσο με τον Πρόεδρο Τραμπ όσο και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι διατηρεί ακλόνητη υποστήριξη για την Ουκρανία και κάνει ό,τι μπορεί για να βρει μια πορεία προς διαρκή ειρήνη βασισμένη στην κυριαρχία και την ασφάλεια της Ουκρανίας. Ο Βρετανός πρωθυπουργός προσβλέπει στην υποδοχή διεθνών ηγετών την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Ζελένσκι ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο και θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Η υποστήριξη της Βρετανίας αλλά και των Ευρωπαίων ηγετών θα φανεί αύριο στη Σύνοδο Κορυφής που διοργανώνει ο πρωθυπουργός στο Lancaster House στο Λονδίνο με τον πρόεδρο Ζελένσκι και περίπου 16 άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Μαρκ Ρούτερ του ΝΑΤΟ, και του προέδρου Μακρόν μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, Ευδοξία Λυμπέρη που πρόσθεσε «οι ηγέτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν για να συνεχίσουν να πιέζουν για μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη με το Ηνωμένο Βασίλειο και τους Γάλλους στρατιώτες που έχουν ήδη προσφερθεί εθελοντικά, αλλά χωρίς τη δέσμευση για υποστήριξη από τις ΗΠΑ που επεδίωκαν, δεδομένου του τι άλλαξε στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων μέσα σε μια νύχτα».

Ο Κιρ Στάρμερ κάλεσε και τον τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο τους.

H επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι είχε και δεύτερο γύρο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να καταφέρεται αργότερα κατά του Ζελένσκι, λέγοντας ότι δεν θέλει την ειρήνη και τον Ουκρανό Πρόεδρο να μιλά στο Fox News και να λέει ότι δεν οφείλει συγγνώμη στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο κ. Ζελένσκι πάντως λίγες ώρες μετά επανήλθε με μία νέα ανάρτησή του στο Χ, σε διαφορετικό κλίμα όπου έλεγε «Είμαστε ευγνώμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλη την υποστήριξη. Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ, στο Κογκρέσο για τη διακομματική υποστήριξή τους και στον αμερικανικό λαό. Οι Ουκρανοί πάντα εκτιμούσαν αυτή την υποστήριξη, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών πλήρους εισβολής».

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101