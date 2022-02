Σκληρή απάντηση Ν. Δένδια στην προκλητική ρητορική του Τούρκου πρέσβη στη Νορβηγία

Το γάντι των τουρκικών προκλήσεων, διά χειρός του πρέσβη της Άγκυρας στη Νορβηγία, σήκωσε ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας στις ανυπόστατες αιτιάσεις του Τούρκου διπλωμάτη για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος ζήτησε τον λόγο μετά τη λεπτομερή ανάλυση των ελληνικών θέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών, επιχειρώντας να παραχαράξει τα γεγονότα και κατηγορώντας ως πηγή όλων των παρανομιών της Άγκυρας την Ελλάδα.

Τη θέση ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη που προωθεί εμπράκτως την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο κι αυτό αποδεικνύεται τόσο από τη συμμετοχή της στα πολυμερή σχήματα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, όσο και από τις διμερείς συμφωνίες που έχει υπογράψει με Αίγυπτο και Ιταλία για τον καθορισμό των Αποκλειστικών Ζωνών εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, με θέμα την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Έλληνας υπουργός υπέδειξε παραλλήλως την Τουρκία ως τη δύναμη που αρνείται την ισχύ της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, που αμφισβητεί το δικαίωμα των ελληνικών νησιών σε πλήρη επήρεια, αμφισβητεί δηλαδή το δικαίωμα να έχουν υφαλοκρηπίδα και κατ’ επέκταση Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, τη χώρα που απειλεί από το 1995 την Ελλάδα με πόλεμο- το λεγόμενο casus belli- σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια, παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παραλλήλως, η Τουρκία παραβιάζει σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, ενώ την τελευταία περίοδο αμφισβητεί ακόμα και την κυριαρχία των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι όλα αυτά γίνονται με βάση το ανυπόστατο τουρκικό θεώρημα της Γαλάζιας Πατρίδας, αγνοώντας την επήρεια των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, ο Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε με χάρτες τη λογική της νομιμότητας που διέπει τη Συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, σε αντίστιξη με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο υπογράφθηκε όταν η Λιβύη βρισκόταν εν μέσω εμφυλίου πολέμου, διαιρεμένη ουσιαστικά σε δύο μέρη. Να υπενθυμίσουμε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν έχει επικυρωθεί από κάποια νόμιμη, εκλεγμένη αρχή της Λιβύης, ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Λιβυκού κοινοβουλίου ξεκαθάρισε ότι η παρούσα Βουλή δεν σκοπεύει να προβεί σε τέτοιου είδους ενέργεια.

Ο Νίκος Δένδιας έδειξε μάλιστα στους παρευρισκόμενους το σημείο του χάρτη, όπου πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού παρενόχλησαν το ιταλικών συμφερόντων πλοίο Nautical Geo, το οποίο πραγματοποιούσε σεισμικές έρευνες για λογαριασμό της ΕΕ, με βάση το σχέδιο του East Med. Το γεγονός αυτό είναι αχαρακτήριστο τόνισε ο Έλληνας υπουργός. Η Τουρκία αποκαλεί την κατάσταση αυτή «νομιμότητα» είπε ο Νίκος Δένδιας.

Την ώρα εκείνη ζήτησε τον λόγο ο Τούρκος πρέσβης στη Νορβηγία, ο οποίος ξεκίνησε την προκλητική τοποθέτησή του λέγοντας ότι όλα όσα άκουσε δεν ήταν καθόλου ευχάριστα. Χάνετε το κρίσιμο σημείο είπε ο πρέσβης απευθυνόμενος στον Έλληνα Υπουργό, ότι όλα όσα κάνει η Τουρκία τα κάνει σε απάντηση των ελληνικών κινήσεων, αναφέροντας για παράδειγμα ότι το casus belli εκδόθηκε από την τουρκική Εθνοσυνέλευση όταν η Ελλάδα είπε ότι θα επεκτείνει μονομερώς τα χωρικά ύδατά της στα 12 νμ, παραχαράσσοντας τόσο τα πραγματικά γεγονότα, όσο και τις προεκτάσεις τους.

Η Τουρκία δεν προσχώρησε στη Σύμβαση διότι ακριβώς υπήρχαν διαφορές στο Αιγαίο, είπε ο πρέσβης, ενώ στο σημείο εκείνο ξεπερνώντας κάθε όριο είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Δένδια ότι το Αιγαίο έχει δυο πλευρές. Η μία είναι αυτή της Μικράς Ασίας θα πρέπει μάλλον να τη θυμάστε από την Ιστορία, υπονοώντας προφανώς τα γεγονότα του 1922.

Η Άγκυρα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει διάλογο μόνο επί του Δικαίου της Θάλασσας είπε ο πρέσβης, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι δεν έχει διάθεση για πραγματικό διάλογο, θέτοντας τέλος και στο τραπέζι το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, επικαλούμενος τη Συνθήκη της Λωζάνης, αγνοώντας όμως προφανέστατα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τη διατήρηση της στρατιάς του Αιγαίου στα παράλια της Μικράς Ασίας, με την παρουσία μάλιστα ισχυρών αποβατικών δυνάμεων, και τη μόνιμη απειλή πολέμου κατά της χώρας μας.

Ο Νίκος Δένδιας σήκωσε το γάντι αποδομώντας τα τουρκικά επιχειρήματα. Ξεκινώντας μάλιστα την τοποθέτησή του κι όταν ο Τούρκος πρέσβης τον διέκοψε, ο Έλληνας υπουργός τον επανέφερε στην τάξη λέγοντας του ότι καθ’ ότι διπλωμάτης, δεν νοείται να διακόπτει το συνομιλητή του. Στο σημείο αυτό ανέβηκε η ένταση, με τον Έλληνα υπουργό πάντως να επανέρχεται στη συζήτηση και απευθυνόμενος στον Τούρκο πρέσβη του είπε ότι η Άγκυρα αγνοεί πριν και πρώτα απ’ όλα τον καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, σε άρθρο του οποίου αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται όχι μόνο η χρήση, αλλά και η απειλή χρήσης βίας. Τι είναι λοιπόν το casus belli αναρωτήθηκε ο Νίκος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας ότι αν η Τουρκία θέλει να μείνει στην εποχή του 19ου αιώνων, των κανονιοφόρων και των ξεπερασμένων αυτοκρατορικών θεωρήσεων, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει καμία πρόοδος. Κι αυτό παρότι ο ίδιος είναι πεπεισμένος ότι αν η Άγκυρα αλλάξει στάση, δεχθεί τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας ως εργαλείο επίλυσης της μοναδικής διαφοράς, δηλαδή της διευθέτησης των θαλασσίων ζωνών, τότε θα προωθηθεί όχι μόνο η ειρήνη, η ευημερία και η ανάπτυξη για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και ειδικότερα για την τουρκική κοινωνία.

Ηχηρή απάντηση της Αθήνας στην εμπρηστική ρητορική της Άγκυρας, με τον Νίκο Δένδια να θέτει στο επίκεντρο των επαφών του και στο Όσλο την τουρκική προκλητικότητα.

«Αντιμετωπίζουμε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας σε καθημερινή βάση από την πλευρά της Τουρκίας. Και μια κατάσταση όπου Τούρκοι αξιωματούχοι σε καθημερινή βάση έχουν εισέλθει σε ένα μπαράζ παράνομων και προκλητικών δηλώσεων εναντίον μας. Δηλώσεις που δεν σχετίζονται με το Διεθνές Δίκαιο, ούτε το Δίκαιο της Θάλασσας» τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Ταγίπ Ερντογάν σε μία ακόμη προκλητική κίνηση, είχε κατηγορήσει την Ελλάδα για παραβίαση των συμφωνιών, θέτοντας ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου: «Δεν είναι δυνατόν να παραμένουμε σιωπηλοί για τις στρατιωτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά παράβαση των συμφωνιών στα νησιά με καθεστώς αφοπλισμού. Θα συνεχίσουμε να το κρατάμε στην ατζέντα και το επόμενο διάστημα. Ως προς αυτό, ο υπουργός μας (Τσαβούσογλου) τους έδωσε και μια προειδοποίηση. Ωστόσο, εάν η Ελλάδα συνεχίσει, φυσικά, η προειδοποίηση θα γίνει σε υψηλότερο επίπεδο, και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί».

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η Τουρκία επιλέγει αυτή τη χρονική συγκυρία που υπάρχει ανάγκη να αναδειχθεί η νατοϊκή αλληλεγγύη και είναι ανάγκη να δείξουμε σε όλους ότι τηρούμε τις αρχές της ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας, σε αυτή τη στιγμή Τουρκία στρέφεται κατά της ελληνικής κυριαρχίας. Αυτά τα ζητήματα θέτουν υπό αμφισβήτηση την προσήλωση της Τουρκίας στις θεμελιώδεις αρχές του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ».

Την ίδια ώρα, σε διπλωματικό μαραθώνιο επιδίδεται και ο πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Βελιγράδι, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφτεί τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής και θα συναντηθεί στο περιθώριο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι και το Μόναχο, όπου θα λάβει μέρος στην Διάσκεψη για την Ασφάλεια, έχοντας τετ α τετ και με την Νάνσυ Πελόζι, πρόεδρο της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων.

Τετ α τετ είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ.

Το μπαράζ διπλωματικών επαφών συνεχίζεται και από τον Υπουργό εξωτερικών, ο οποίος την Παρασκευή θα συναντηθεί στη Μόσχα με τον Ρώσο ομόλογό του.

Την επικύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων των συμφωνιών για την απόκτηση γαλλικών εξοπλισμών χαιρέτισε ο πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, Πατρίκ Μεζονάβ.

«Είμαι πεπεισμένος πως η ασφάλεια των δύο χωρών μας, της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ θα ωφεληθεί σημαντικά από την ελληνογαλλική στρατηγική εταιρική σχέση που υπογράψαμε για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια» ανέφερε.

Παρέμβασή για τα εξοπλιστικά προγράμματα έκανε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής

«Το 2022, η Ελλάδα έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στην Ένωση. Είναι όμως αδιανόητο, τη στιγμή που ο ελληνικός λαός με κόπους και θυσίες χρηματοδοτεί αυτά τα προγράμματα, να υπάρχουν Ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Τουρκία, ενισχύοντας τις διεκδικήσεις της» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

