Παγκόσμιος αγώνας δρόμου για να «σωθούν» τα Χριστούγεννα – Αυστηρά μέτρα αλλά και… τρελά κίνητρα για εμβολιασμό

Από σπίτια και αυτοκίνητα μέχρι αγελάδες αλλά και υποτροφίες, επιλέγονται ως κίνητρα και δέλεαρ για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί ανά τον κόσμο. Περίπου ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα , κακό προμήνυμα θεωρείται όμως η ακύρωση τον εορταστικών εκδηλώσεων στο Γιβραλτάρ, το μοναδικό σημείο του πλανήτη που έφτασε στο 100% των εμβολιαστικών στόχων, ενώ και οι διάσημες χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας απαγορεύτηκαν ήδη σε 4 κρατίδια.

«Aνοίξαμε», διαμήνυσαν λίγες ημέρες νωρίτερα οι αρχές της Νέας Υόρκης αλλά σειρά είχε ο αστερίσκος: «Κανένας δεν θα ξεφαντώσει στην πλατεία Times της Νέας Υόρκης, αν δεν έχει πιστοποιητικά εμβολιασμού τα οποία θα σκανάρονται σε ειδικές εισόδους από 2.000 ελεγκτές.

Στην πολιτική του καρότου και του μαστίγιου, συγκαταλέγεται και το πρόγραμμα αγοράς λαχνών την ώρα του εμβολιασμού στη Νέα Υόρκη, όπου κάθε μήνα ο μεγάλος τυχερός κερδίζει 5 εκατομμύρια δολάρια, ο επόμενος 1 εκατομμύριο και ο λιγότερος τυχερός 20.000 δολάρια.

Στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού για τις ηλικίες 12 με 17 ετών αντιμετωπίζονται με δέλεαρ υποτροφίες για οποιοδήποτε πανεπιστήμιο εντός της πολιτείας και τετραετείς σπουδές.

Στη Μόσχα η πρώτη δόση εμβολιασμού επιβραβεύεται με αυτοκίνητο αξίας 50.000 μέχρι 150.000 δολαρίων. Δίνονται πέντε οχήματα την εβδομάδα και έπεται κλήρωση για πολυτελή σπίτια.

Στην Ασία, το Χονγκ Κονγκ διοργανώνει λοταρία με υπερπολυτελές διαμέρισμα 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο κέντρο, ενώ οι λαχνοί για εμβολιασμένους υπόσχονται αυτοκίνητα, έξυπνα κινητά, πακέτα ομορφιάς και άλλα μικρότερα βραβεία.

Στις Φιλιππίνες ένας στους 10 που λαμβάνει δόση εμβολίου φεύγει με επτά αγελάδες και οι λιγότερο τυχεροί με δέκα κιλά ρύζι. Δήμαρχος στις Φιλιππινες συμφώνησε με τους πλούσιους της περιοχής και δίνει ανά δύο μήνες οικόπεδο για δόμηση.

Στη Σιγκαπούρη την ίδια ώρα ισχύει μόνο μαστίγιο για τους ανεμβολίαστους που αν ασθενήσουν μένουν σπίτι ή νοσηλεύονται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Η Αυστρία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία από την περασμένη Δευτέρα έθεσε σε ισχύ lockdown για τους περίπου δύο εκατομμύρια ανεμβολίαστους, ενώ είναι και η πρώτη χώρα της δυτικής Ευρώπης που επέβαλε εκ νέου ολικό, εθνικό lockdown, 20 ημερών το οποίο περιλαμβάνει και τους εμβολιασμένους πολίτες.

Επίσης από την 1η Φεβρουαρίου καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για το σύνολο του πληθυσμού.

Την ίδια ώρα στη Γερμανία ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, κάλεσε τους πολίτες να μειώσουν τις κοινωνικές επαφές τους και έκανε λόγο για «εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέου γενικού λοκντάουν.

«Δεν τολμώ να πω πώς θα είναι τα Χριστούγεννα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εξαρτάται από εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σπαν.

🚨Netherlands Police fire warning shots at anti-lockdown protesters leaving several hurt amid rising anger at Euro Covid restrictions as💥Austria makes Vac💉 MANDATORY & reimposes a FULL lockdown this winter. 💥Germans face ‘Christmas lockdown.’https://t.co/Mx1Ox2g51G

— LionHearted (@LionInWinter44) November 19, 2021