Γάζα: Ισραηλινό σφυροκόπημα και στα νότια – Ατέλειωτος εφιάλτης για τους χιλιάδες άμαχους, δραματική έκκληση ΟΗΕ

Ολοκληρωτική είναι η πολιορκία στη Λωρίδα της Γάζας, με τον ισραηλινό στρατό, μετά τον Βορρά, επικεντρώνει τις χερσαίες επιχειρήσεις και στο νότο, και ειδικότερα στην περιοχή γύρω από την Χαν Γιούνις, όπου έχουν εισβάλει άρματα μάχης. Η κατάσταση είναι εφιαλτική για τους χιλιάδες άμαχους που είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο και καλούνται να μετακινηθούν, από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας, είτε προς τη Ράφα, είτε προς τα παράλια.

Μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ μεταδίδουν ότι ο στρατός σφυροκοπεί την πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Times of Israel, πλήττονται εγκαταστάσεις που ο ισραηλινός στρατός θεωρεί πως ανήκουν στη Χαμάς στην πόλη.

Νωρίτερα δεκάδες άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μηχανήματα έργου θεάθηκαν να κινούνται προς αυτή, κατά πληροφορίες του Τύπου.

Προχθές Κυριακή, ο Τσαχάλ ανακοίνωσε πως επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του σε «όλους τους τομείς» της Λωρίδας της Γάζας, εν μέσω διεθνών εκκλήσεων για την προστασία των παλαιστινίων αμάχων.

Οργανώσεις αρωγής χαρακτηρίζουν «αφόρητες» τις συνθήκες για τους άμαχους στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι εξαπολύει επιθέσεις από πολιτικές εγκαταστάσεις και νοσοκομεία και χρησιμοποιεί άμαχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα το αρνείται.

Ο στρατός του Ισραήλ φέρεται να έχει εγκαταστήσει στη Λωρίδα της Γάζας σύστημα αγωγών που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για να πλημμυρίσουν υπόγειες σήραγγες τις οποίες χρησιμοποιεί ο ένοπλος βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ώστε να τις αχρηστεύσει και να αναγκάσει τους μαχητές των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ να τις εγκαταλείψουν, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Περί τα μέσα Νοεμβρίου, εξήγησε η εφημερίδα, ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αγωγών, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από τον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι. Οι αγωγοί αυτοί θεωρητικά τού δίνουν τη δυνατότητα να διοχετεύει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού κάθε ώρα και να πλημμυρίσει το περίπλοκο δίκτυο υπόγειων σηράγγων εντός εβδομάδων, κατά το δημοσίευμα.

Δεν είναι ξεκάθαρο το εάν και κατά πόσο το Ισραήλ εννοεί να προχωρήσει στην κίνηση αυτή προτού αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι όμηροι. Η Χαμάς έχει αναφέρει πως αιχμάλωτοι βρίσκονται σε «ασφαλείς τοποθεσίες και σήραγγες».

Σύμφωνα με τις πηγές της Wall Street Journal, το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για το σχέδιο αυτό —που θα πλήξει επίσης το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στον μικρό θύλακα— τον περασμένο μήνα, αλλά δεν είναι σαφές πόσο κοντά στο να δώσει τη διαταγή είναι η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο ολοένα πιο βαρύς απολογισμός των θυμάτων και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα προκαλούν αγανάκτηση και κατακραυγή σε διεθνές επίπεδο.

Tο υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, τονίζει πως ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 16.000 ανθρώπους, το 70% εκ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά. Άλλοι 42.000 άνθρωποι αγνοούνται στα συντρίμμια κτιρίων. Αν και οι αριθμοί αυτοί είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι τους χαρακτηρίζουν γενικά αξιόπιστους.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, σκοτώθηκαν κάπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, ενώ άλλοι περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες κατά τις οποίες έχουν σκοτωθεί περίπου 5.000 μαχητές της Χαμάς, ο ένας από τους αξιωματικούς είπε πως «οι αριθμοί αυτοί είναι λίγο ως πολύ ακριβείς».

Οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, ζήτησαν από την πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του να κάνει περισσότερες προσπάθειες για να αποφεύγονται οι απώλειες στις τάξεις των αμάχων καθώς οι επιχειρήσεις του μεταφέρονται στον νότο, όπου κατέφυγε μεγάλο μέρος των κατοίκων του βορρά, όπου οι καταστροφές είναι πολύ εκτεταμένες.

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί σύστημα χαρτογράφησης υψηλής τεχνολογίας για να μειωθεί ο αριθμός των νεκρών μεταξύ των αμάχων, διαβεβαίωσαν οι ανώτεροι αξιωματικοί του.

Το σύστημα αυτό αξιοποιεί σήματα από κινητά τηλέφωνα, δεδομένα από την αεροπορική επιτήρηση καθώς και τεχνητή νοημοσύνη για να διατηρεί τον χάρτη συνεχώς ενημερωμένο, δείχνοντας τις συγκεντρώσεις πληθυσμού στο σύνολο του παλαιστινιακού θυλάκου.

Καθεμιά από τις 623 κυψέλες του χάρτη έχει χρωματικό κωδικό, με το πράσινο να υποδεικνύει ζώνες από όπου έχει απομακρυνθεί τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού.

«Στον νότο, επειδή πρακτικά διπλασιάσαμε τον πληθυσμό, οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιο ακριβείς», διαβεβαίωσε αξιωματικός. «Δαπανάμε πολύ περισσότερο χρόνο για να εξασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας (να προειδοποιηθούν οι άμαχοι) είναι αποτελεσματικές», πρόσθεσε.

Ο χάρτης αυτός, καρπός ερευνών οκτώ ετών, τέθηκε στη διάθεση διοικητών και μονάδων στο πεδίο, πρόσθεσαν οι ισραηλινοί αξιωματικοί.

Ωστόσο το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ αμφισβητεί τη χρησιμότητα εργαλείων του είδους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες και στην ηλεκτροδότηση, όταν υπάρχει, είναι σποραδική.

Στη Λωρίδα της Γάζας παίρνει μορφή «σενάριο βγαλμένο ακόμα περισσότερο από την κόλαση», στο οποίο ενδέχεται οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις να μην αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.



Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι ο ισραηλινός στρατός τον είχε καλέσει να αδειάσει, εντός 24 ωρών, μια αποθήκη με ιατρική βοήθεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας “καθώς οι χερσαίες επιχειρήσεις θα την καθιστούσαν άχρηστη”.

“Καλούμε το Ισραήλ να αποσύρει αυτή την εντολή και να πάρει όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των εγκαταστάσεων ανθρωπιστικής αρωγής”, πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Today, @WHO received notification from the Israel Defense Forces that we should remove our supplies from our medical warehouse in southern Gaza within 24 hours, as ground operations will put it beyond use.



We appeal to #Israel to withdraw the order, and take every possible…