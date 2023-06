Δολοφονία 17χρονου: Θέατρο βίας και λεηλασιών η Γαλλία – Ερωτηματικά για τον θάνατο νεαρού στη Ρουέν

Επί τρία 24ωρα φλέγεται κυριολεκτικά η Γαλλία, μετά τη δολοφονία 17χρονου από πυρά αστυνομικού. Οδομαχίες, πυρπολήσεις αυτοκινήτων και κτιρίων και συγκρούσεις, συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στις γαλλικές πόλεις.

Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες όπως και οι συλλήψεις, την ώρα που η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν αναζητά τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης. Μεταξύ αυτών, η διακοπή κυκλοφορίας των Μέσων Μεταφοράς μετά τις 21:00. Αναμένεται ακόμη μια δύσκολη νύχτα στη Γαλλία. Και αναμένεται να κορυφωθεί με την κηδεία του 17χρονου Ναέλ αύριο το απόγευμα στην Ναντερ.

Το υπουργείο Εσωτερικών κατεβάζει στους δρόμους τα τεθωρακισμένα της αστυνομίας και χωροφυλακής απέναντι σε ενα πλήθος νεαρών έτοιμους για λεηλασίες και πυρπολήσεις. Όμως οι αστυνομικές δυνάμεις διαμαρτύρονται οτι δεν ήταν προετοιμασμένοι για αντάρτικο των πόλεων, απαιτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείρηση ανεξέλεγκτου πλήθους ανηλίκων.

Παρ όλα αυτά, συνολικά 45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα σήμερα το βράδυ, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 καθώς η χώρα προετοιμάζεται για περισσότερα βίαια επεισόδια στους δρόμους.

Στο μεταξύ, o εισαγγελέας της Ρουέν ανακοίνωσε τον πρώτο νεκρό μεταξύ των διαδηλωτών, αν και τελικά οι απόψεις διίστανται για τις συνθήκες του δυστυχήματος: η πτώση του νεαρού σημειώθηκε “στο πλαίσιο μιας λεηλασίας” σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Ο εισαγγελέας της Ρουέν, στη βορειοδυτική Γαλλία, ο οποίος μίλησε λίγο αργότερα, βεβαιώνει από την πλευρά του ότι αυτό το κατάστημα δεν “δέχτηκε επίθεση από ταραχοποιούς κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων“. Το θύμα, ηλικίας περίπου 20 ετών, ανέβηκε μαζί με έναν άλλο νεαρό στη στέγη ενός εμπορικού κέντρου, που έχει πολλά κλειστά καταστήματα, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Φρεντερίκ Τεγιέ. Έπεσε από τη στέγη και αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας το πρωί. Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τεγιέ.

Ο δεύτερος νεαρός, ο οποίος συνελήφθη, εξηγεί ότι οι δύο τους ανέβηκαν στη στέγη γύρω στις 5:00 το πρωί για να προσπαθήσουν να μπουν στο κατάστημα ώστε να πάρουν πίσω ένα αντικείμενο το οποίο φέρεται να είχαν αφήσει μέσα.

Οι 40.000 αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα, με τους 5.000 να περιπολούν στη γαλλική πρωτεύουσα, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το χάος χθες βράδυ.

Διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα, έκλεισαν δρόμους και πέταξαν πυροτεχνήματα κατά της αστυνομίας, που απαντούσε με ρίψεις δακρυγόνων.

Στην Ευρώπη, στη Γαλλία, ο «φόβος» της αστυνομίας απέναντι σε έναν 17χρονο είναι μάλλον αδικαιολόγητος ενώ στις ΗΠΑ κάποιος μπορεί να το συζητήσει λίγο περισσότερο.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι εξεγέρσεις είχαν ως αποτέλεσμα να γίνουν καταστροφές σε περίπου 500 κτήρια, να καούν 2.000 αυτοκίνητα και να ξεκινήσουν 3.900 φωτιές. Εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και 250 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οι διαδηλωτές δεν δίστασαν να σπάσουν κλινικές και βιτρίνες καταστημάτων, τα οποία στη συνέχεια λεηλλατησαν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε για εργαλειοποίηση του αδικαιολόγητου θανάτου ενός εφήβου, ζήτησε από τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι και αναφέρθηκε στα μέσα δικτύωσης μέσω των οποίων διοργανώνονται διαδηλώσεις. «Τις επόμενες ώρες, θα λάβουμε μέτρα – και έχουμε ήδη αρχίσει να λαμβάνουμε μέτρα – σε συνεργασία με τις πλατφόρμες για να αφαιρέσουν το ευαίσθητο περιεχόμενο» ανέφερε. Τα video games -υποστηρίζει ο Γάλλος Πρόεδρος- δημιουργούν πλαστή πραγματικότητα και τοξικότητα στους ανήλικους ταραξίες.

Ο ΟΗΕ κάλεσε το Παρίσι να ερευνήσει το θέμα του ρατσισμού στην αστυνομία, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοινώνουν η μία μετά την άλλη την ακύρωση εκδηλώσεων, αλλά και χειρόφρενο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για να αποφευχθούν νέα επεισόδια.

Λεηλατήθηκαν πολλά καταστήματα, μεταξύ αυτών και ένα κατάστημα της Apple στο Στρασβούργο.

Οι ταραχές μαίνονται και πολλοί εκ των διαδηλωτών αναρτούν συνεχώς στα κοινωνικά δίκτυα αποκαλυπτικά βίντεο από τις βίαιες διαδηλώσεις.

JUST IN: France is falling into utter chaos. Someone just drove into a shopping center and everyone is looting the store ⚠️⚠️⚠️



🔊 pic.twitter.com/Sb5FnG1F6j