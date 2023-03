Πρώτο Φεστιβάλ Δεξιοτήτων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο

Το πρώτο Φεστιβάλ Δεξιοτήτων έρχεται σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο την Τετάρτη 5 και Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων σε συνδιοργάνωση των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης- ΚΕΔΗΘ και Νοτίου Αιγαίου!

Το 2023 έχει αναδειχθεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και έχει σκοπό την προώθηση μιας νοοτροπίας επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, βοηθώντας τόσο στην απόκτηση κατάλληλων προσόντων για ποιοτικές θέσεις εργασίας, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσω της Δια Βίου Μάθησης.

Δηλώστε συμμετοχή και ελάτε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, να πειραματιστείτε με νέα πεδία γνώσης, να συνομιλήσετε με ειδικούς στα θέματα που σας ενδιαφέρουν, μέσα από ΔΩΡΕΑΝ διαδραστικά εργαστήρια (περιορισμένος αριθμός θέσεων).

Στη Θεσσαλονίκη:

GRD Library- Blockchain Factory, στην οδό Βαλαωρίτου 7, στον πρώτο όροφο

Στη Ρόδο:

Νεστορίδειο Μέλαθρο – Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δοκιμάσουν και να εξασκήσουν δεξιότητες, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν μέσα από δραστηριότητες που συνδέονται με την οικονομία, την οικολογία, την τέχνη, την προσωπική ανάπτυξη, που αντανακλούν ευρωπαϊκές προτεραιότητες και πολιτικές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και συμπερίληψη, όπως:

εργαστήρια οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills)

εικαστικών, ζωγραφικής και χορού

παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων όπως σαπουνιού και τυριού

κυκλικής οικονομίας με θέμα τα ρούχα και τη μόδα

ελαιογευσιγνωσίας

χρήσης του κινητού τηλεφώνου ως επαγγελματικού εργαλείου

εργαστήρια ψηφιακών δεξιοτήτων

εργαστήρια πράσινων δεξιοτήτων

master class έκπληξη

Παράλληλα με τα εργαστήρια, οι επισκέπτες και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

ενημερωθούν για τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, την οποία μπορούν να αποκτήσουν με έκπτωση 20% (τελική τιμή στα 8 ευρώ) από τη Τμήμα Δ’ της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας

ενημερωθούν ευρύτερα για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

προμηθευτούν ενημερωτικό υλικό και εκδόσεις της Ε.Ε.

επικοινωνήσουν και να λάβουν μέρος σε δράσεις δικτύωσης

γνωρίσουν ευρωπαϊκά έργα που υλοποιούνται και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τόπο τους

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας, με φορέα υποδοχής το Perrotis College – Αμερικανική Γεωργική Σχολή, EUROPE DIRECT Θεσσαλονίκης – ΚΕΔΗΘ, με φορέα υποδοχής την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, και το Europe Direct νοτίου Αιγαίου, με φορέα υποδοχής την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου – ΑΝ.ΔΩ..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τετάρτη 5/4

Θεσσαλονίκη-GRD Library-Blockchain Factory

14:00-16:00

Thessaloniki City of Learning – 21st Century Skills “The Multiplier Event”- Παιδιά Εν Δράσει

Παρουσίαση της πλατφόρμας Thessaloniki- City of Learning και της εφαρμογής κινητού Badge Wallet. Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιότητας 21ου αιώνα και πιστοποίηση μέσω badge.

16:00-17:00 ASDLab

Καλές πρακτικές συμπερίληψης και σχολικής υποστήριξης

Καλές πρακτικές που βασίζονται σε όσα έχουν εκφράσει τα ίδια τα παιδιά με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

17:00-18:00

Το Κινητό ως Επαγγελματικό Εργαλείο

Μέσα από πρακτικές ασκήσεις, online ερωτηματολόγια και ανοιχτή συζήτηση βελτιώνουμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες και βλέπουμε το κινητό μας ως επαγγελματικό εργαλείο.

18:00-20:00

Battle Of The Year Balkans – A Change Of Direction

Κορυφαίοι χορευτές της πόλης θα παραδώσουν σεμινάρια Street Dance (Hip Hop, Breakdance, Popping).

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Green Screen Campaign: ΕυρωπαϊκόΈτοςΔεξιοτήτων .

Artificial Intelligence, Digital Tools και photo shooting σε real time!

Διάθεση Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Έκπτωση 20% και τελική τιμή στα 8 ευρώ για όλους τους συμμετέχοντες!

Networking CAFE για όλους

Δικτύωση και συζήτηση με καφέ και κουλουράκι!

Πέμπτη 6/4

Θεσσαλονίκη- GRD Library-Blockchain Factory

13:30-15:30 Ο μαγικός κόσμος του σαπουνιού: Παρασκευή παραδοσιακού σαπουνιού με ελαιόλαδο και εκχυλίσματα βοτάνων με τη Χριστίνα Σεχίδου, Βοτανοθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

15:00-16:30 Ελαιογευσιγνωσία: (Ξ)αναγνωρίζοντας το ελαιόλαδο με το Δημήτρη Ψαθά, Γευσιγνώστη Ελαιολάδου & Business Manager Κέντρου Ελιάς «Κρίνος».

16:00-19:00 Say cheese: Παρασκευή ημίσκληρου τυριού από παστεριωμένο γάλα με το Νίκο Κεφάλα, Τυροκόμο, Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

17:00-20:00 Master Class: «ΠΙΝΑΚΑΣ με ΠΑΛΑΙΩΣΗ και ΜΕΙΚΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ». Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου έργου τέχνης πάνω σε καμβά, με την χρήση ακριλικών χρωμάτων, αντικειμένων, μεταλλικών στοιχείων με τις Εύη Κυρμακίδου, Εικαστικό και Ιδρύτρια του εργαστηρίου Χρωστήρας, και Όλγα Χατζηχρίστου, Διακοσμήτρια και Εκπαιδεύτρια Μεικτών Τεχνικών.

17:ΟΟ-2Ο:00 Upcycling workshop: Δίνουμε νέα ζωή στα ρούχα μας κεντώντας τα, με την Αλεξάνδρα Διονά, Creative Director, DIY Blogger και δημιουργό του Α Shiny Day

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διάθεση Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Έκπτωση 20% και τελική τιμή στα 8 ευρώ για όλους τους συμμετέχοντες!

Networking CAFE για όλους

Δικτύωση και συζήτηση με καφέ και συνοδευτικά

Πέμπτη 6/4

Ρόδος- Νεστόριο Μέλαθρο «Νεστορίδειο Μέλαθρο» – Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης

10-10:30 Marketing in Practice: Βασικές αρχές marketing και συμβουλές Personal branding

10:45-11:15 3D printing: Γνωρίστε την τρισδιάστατη εκτύπωση και τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει

11:30-11:45 Ψηφιακός μετασχηματισμός: Η χρήση του AI στην Amazon

12:00-12:30 Let the food be the medicine: Η σημασία της υγιεινής διατροφής και οι κρυμμένες θεραπευτικές ιδιότητες στα συστατικά των τροφίμων

12:45-13:15: ΄’Η απόσταση μεταξύ ονείρων και πραγματικότητας ονομάζεται ΔΡΑΣΗ’’- Τεχνικές Life Coaching

13:30 Masterclass ΕΚΠΛΗΞΗ!

*Πατήστε τους υπερσυνδέσμους για δήλωση συμμετοχής

