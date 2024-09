Ο Απόστολος Τζιτζικώστας στο Thessaloniki Metropolitan Summit: «Έχει αξία να μιλήσουμε ξανά για τη συνοχή»

Την πεποίθηση ότι στον 21ο αιώνα, απέναντι στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην Ευρώπη, «έχει αξία να μιλήσουμε ξανά για τη συνοχή, για τη σύγκλιση και την αλληλεγγύη, για τη μείωση των περιφερειακών και των διακρατικών ανισοτήτων, για τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις και την ευρωπαϊκή περιφέρεια, με στήριξη των προνοιακών δομών, με κίνητρα για βιώσιμη ανάπτυξη, με επένδυση στις μεγάλες και απολύτως κρίσιμες υποδομές», εξέφρασε απόψε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, υποψήφιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου «The Fourth Thessaloniki Metropolitan Summit – Making pathways to prosperity, solidity and cohesion for south-east Europe», ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «μπορεί η ατζέντα του 21ου αιώνα να είναι κοινή, όμως ο βαθμός διαφοροποίησης και το μέγεθος των προκλήσεων από χώρα σε χώρα διαφέρει και πρέπει ανάλογα να διαμορφώνουμε τελικά και τις προτεραιότητές μας». Στο σημείο αυτό, όπως είπε, βρίσκεται και το στοίχημα για την Ευρώπη που αφορά στη «δημιουργία μιας νέας, μεγάλης φιλόδοξης στρατηγικής που θα απαντά στις προκλήσεις και ταυτόχρονα θα απαντά και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών». «Μιας στρατηγικής που θα στοχεύει στην ασφάλεια και την άμυνα, την ενίσχυση της παραγωγής και της βιομηχανίας, την ενεργειακή ασφάλεια, ταυτόχρονα με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μιας στρατηγικής που θα διασφαλίζει την επισιτιστική επάρκεια, την πρωτοπορία της Ένωσης σε ζητήματα καινοτομίας, έρευνας, τεχνολογίας» πρόσθεσε.

Για την Κεντρική Μακεδονία υπογράμμισε ότι κερδήθηκε το στοίχημα να μην υστερήσει, να μην αποκοπεί από τις εξελίξεις, να μη χάσει αμετάκλητα ευκαιρίες αλλά να ανοίξει βηματισμό και δυναμική. Ενδεικτικά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι σήμερα η Κεντρική Μακεδονία είναι στις πρώτες δέκα ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο τέλος του 2024 το σύνολο των υπηρεσιών της περιφέρειας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις θα είναι ψηφιακές.

«Η Κεντρική Μακεδονία ως ο πυρήνας της βόρειας Ελλάδας διαδραματίζει πια έναν αναβαθμισμένο ρόλο σε ολόκληρη τη χώρα, τη Μεσόγειο και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Έργα που παλαιότερα φάνταζαν ουτοπικά, σήμερα είναι πραγματικότητα και με το προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τη σκληρή δουλειά της κυβέρνησης, οι στόχοι που είχαμε ακούσει στο παρελθόν και έμοιαζαν ουτοπικοί, όπως η Κεντρική Μακεδονία πρωτεύουσα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πλέον δεν αποτελούν μόνο συνθήματα» σημείωσε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του υπογράμμισε ότι το έργο που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια η διοίκηση της Περιφέρειας θα ολοκληρωθεί και η Κεντρική Μακεδονία θα είναι μια περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη που κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αντανακλά τον καλύτερό μας εαυτό.

Τους συμμετέχοντες στο συνέδριο του Economist καλωσόρισε ο Alasdair Ross (countries editor, «The World Ahead» του The Economist), ο οποίος χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη ως μία από τις αγαπημένες του πόλεις και τόνισε: «αγαπώ τη Θεσσαλονίκη επειδή είναι όμορφη και είναι εκπληκτικές η θέση της, η ιστορία της ολόκληρη, η περιοχή και η χώρα. Όλο αυτό το κομμάτι της Μεσογείου είναι η καρδιά ενός σημαντικού πολιτισμού και ανατροπών που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή. Η πόλη έχει έναν σημαντικό ρόλο που αναμένεται να παίξει».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

