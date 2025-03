Ζελένσκι: «Χειριστικός ο Πούτιν» – Η «προβληματική εκεχειρία» από τον Ρώσο πρόεδρο και οι πιέσεις Τραμπ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη (13/3) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο πως συμφωνεί με τις προτάσεις για εκεχειρία στην Ουκρανία, αλλά αυτή να οδηγεί σε μακροχρόνια ειρήνη και να άρει τις βαθύτερες αιτίες αυτής της κρίσης, ενώ ανέφερε μια σειρά ερωτημάτων που θα έπρεπε να απαντηθούν σχετικά με την εκεχειρία των 30 ημερών.

Ο Πούτιν αρχικά ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και είπε ότι η Ρωσία θα πρέπει να μιλήσει στην Ουάσιγκτον σχετικά με τις λεπτομέρειες.

