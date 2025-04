Walt Disney: Μετά τη Χιονάτη, τί;

Η Walt Disney Studios βάζει το πλατύ της χαμόγελο αφήνοντας τη «Χιονάτη» (που όπως έχω γράψει σε προηγούμενο κείμενο, με εξαίρεση την ερμηνεία της Gal Gadot, τη βρήκα αξιοπρεπή) να δημιουργεί το «μύθο» της, αποφάσισε να δείξει ότι είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι εδώ για την επόμενη κινηματογραφική χρονιά.

Το πρόγραμμα και η παρουσίαση της στο CinemaCon® 2025 στο Λας Βέγκας, σχολιάστηκε καθώς τα Disney Live Action, Marvel Studios, Pixar, Walt Disney Animation, 20th Century Studios και Searchlight Pictures έδειξαν το δυναμικό τους μέχρι και το τέλος της επόμενης σαιζόν.

Στο φετινό CinemaCon® 2025 στο Λας Βέγκας έκαναν αποκλειστικές προβολές και παρουσιάσεις από το μέλλον της στον κινηματογράφο. Το event φιλοξενήθηκε στο The Colosseum του Caesars Palace και συγκέντρωσε αστέρες του Χόλυγουντ, παραγωγούς και σημαντικά στελέχη της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο Alan Bergman, συμπρόεδρος της Disney Entertainment, καλωσόρισε το κοινό και μίλησε για τις εντυπωσιακές κινηματογραφικές εμπειρίες που ακολουθούν τους επόμενους μήνες στις μεγάλες οθόνες. Ακολούθησε ο επικεφαλής της διανομής Andrew Cripps, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της κινηματογραφικής εμπειρίας και των συνεργασιών που την υποστηρίζουν.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης το κοινό είχε τη δυνατότητα να δει υλικό από τις ακόλουθες ταινίες, στις οποίες διατηρούμε τον πρωτότυπο τίτλο τους και την ημερομηνία εξόδου στις Αμερικανικές αίθουσες:

«Lilo & Stitch» (22 Μαΐου): Ζωντανή μεταφορά της κλασικής animation ταινίας, σε σκηνοθεσία Dean Fleischer Camp, με τους Sydney Elizebeth Agudong, Zach Galifianakis και άλλους.

«Freakier Friday» (7 Αυγούστου): Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της κλασικής κωμωδίας με τις Jamie Lee Curtis και Lindsay Lohan να επιστρέφουν στους ρόλους τους της συνέχειας του «Απίστευτη Παρασκευή».

«TRON: Ares» (9 Οκτωβρίου): Ο Jared Leto και ο Jeff Bridges παρουσιάζουν την τρίτη ταινία της σειράς, με εντυπωσιακό trailer και ένα AI πρόγραμμα που φτάνει στον πραγματικό κόσμο.

«The Amateur» (10 Απριλίου): Κατασκοπευτικό θρίλερ με τον Rami Malek, Laurence Fishburne και Rachel Brosnahan (θα το δούμε και εμείς στις ελληνικές αίθουσες από την επόμενη εβδομάδα).

«Predator: Badlands» (6 Νοεμβρίου): Νέα προσθήκη στο franchise, με πρωταγωνίστρια την Elle Fanning.

«Deliver Me from Nowhere»: Ταινία γύρω από τη δημιουργία του άλμπουμ Nebraska του Bruce Springsteen, με τους βραβευμένους με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White και Jeremy Strong.

«Ella McCay» (18 Σεπτεμβρίου): Νέα πολιτική κωμωδία από τον James L. Brooks με τις Jamie Lee Curtis και Emma Mackey.

«The Roses» (28 Αυγούστου): Ανανεωμένη εκδοχή του The War of the Roses, με τους Olivia Colman και Benedict Cumberbatch.

«Thunderbolts» (1 Μαΐου): Αντι-ήρωες της Marvel έρχονται σε μια νέα περιπέτεια γεμάτη συγκρούσεις και εξιλέωση.

«The Fantastic Four: First Steps» (24 Ιουλίου): Το διάσημο τετράγωνο της Marvel αντιμετωπίζει τον Γαλάκτορα σε μια ρετρό-φουτουριστική εκδοχή του 1960.

«Elio» (19 Ιουνίου): Από την Pixar, μια διαγαλαξιακή περιπέτεια με τον μικρό Elio και… την ηγεσία του πλανήτη Γη κατά λάθος!

«Zootopia 2» (27 Νοεμβρίου): Η Judy Hopps και ο Nick Wilde επιστρέφουν σε μια νέα αποστολή με νέους, αξιαγάπητους χαρακτήρες.

«Avatar: Fire and Ash» (18 Δεκεμβρίου): Η τρίτη ταινία του James Cameron μάς επιστρέφει στην Πάντορα με νέα συγκινητικά κεφάλαια στην ιστορία των Σάλι.

Βραβεύσεις και Εκπλήξεις

Ο James L. Brooks τιμήθηκε με το Cinema Vérité Award, σε αναγνώριση της προσφοράς του στην κινηματογραφική τέχνη, ενώ απρόσμενες εμφανίσεις έκαναν αστέρες όπως οι: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Jared Leto, Jeff Bridges, Elle Fanning, Emma Mackey, Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Zoe Saldaña, Ke Huy Quan αλλά και ολόκληρο το καστ του Thunderbolts

