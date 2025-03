Βιβλική καταστροφή στη Μιανμάρ από τα 7,7 R: Στους 1.644 οι νεκροί – Εξαφανίστηκαν ολόκληρες γειτονιές (Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά τον σεισμό)

Για τρίτη ημέρα τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Όσο περνά ο χρόνος, εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων και την ίδια ώρα επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κρίση.

Πάνω από 1.600 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 3.400 χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν στη Μιανμάρ μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών την Παρασκευή που έγινε αισθητός και σε γειτονικές χώρες.

Η δεύτερη σε μέγεθος πόλη, Μανταλέι, έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί και συνταρακτικές εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τους διασώστες να ξεθάβουν με γυμνά χέρια ανθρώπους από τα συντρίμμια. Γίνεται λόγος για 50, ίσως και 100 χιλιάδες νεκρούς, ενώ όσοι επέζησαν διηγούνται ιστορίες τρόμου. Σκηνές απόγνωσης και στην Ταϊλάνδη, που επίσης επλήγη, αν και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Εξαφανίστηκαν κτίρια και ολόκληρες γειτονιές

Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Μιανμάρ, στο Μανταλέι, αποκαλύπτουν οι δορυφορικές φωτογραφίες της Maxar.

Σε χαλάσματα έχουν μετατραπεί τα κτίρια που υπήρχαν πριν από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ, όπως καταγράφουν σοκαριστικές δορυφορικές εικόνες.

Στην εν λόγω φωτογραφία φαίνεται ο πύργος ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο της Μιανμάρ πριν και μετά από τον σεισμό.

Σοκάρουν τα βίντεο στα social media από την στιγμή του σεισμού

Terrifying CCTV video of yesterdays M7.7 earthquake that hit Myanmar. The death toll is at least 1,644, with 3,408 people injured. Numbers are expected to rise. pic.twitter.com/5fAXXXpVDl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 29, 2025

God has His angels amongst us !!



See Nurses in new born section of the hospital try to protect babies at violent Earthquake shockwaves hit Myanmar, Bangkok pic.twitter.com/ORY6WO3X0t — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) March 29, 2025

Heartbreaking News💔



A massive 7.7 quake devastates Mandalay, Myanmar, and impacts Bangkok, Thailand.



A Thread Not for the soft-hearted ⚠️ pic.twitter.com/7JnzJjJQHn — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025

7.7 magnitude earthquake hits Southeast Asia, mainly impacting Myanmar and Thailand.



pic.twitter.com/hIEgS2w712 — Pop Base (@PopBase) March 28, 2025

ΟΗΕ: Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις παρεμποδίζονται από τους κατεστραμμένους δρόμους

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για σοβαρή έλλειψη ιατρικών προμηθειών καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες στη Μιανμάρ. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις φοβούνται ότι η βοήθεια δεν φτάνει στα μέρη που έχουν πληγεί περισσότερο. Υπολογίζεται ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό στη Μιανμάρ

Οι κατεστραμμένοι δρόμοι, τα κακά δίκτυα επικοινωνίας και ο εμφύλιος πόλεμος τεσσάρων ετών εμποδίζουν τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης

Ο σεισμός 7,7 βαθμών που έπληξε χθες τη χώρα κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένων κεντρικών δρόμων και γεφυρών καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές, προσθέτει η ανακοίνωση.

(Photo by Handout / Courtesy of Facebook user Hla Myo Aung / AFP)

Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσαν οι αντάρτες

Η ένοπλη πτέρυγα της σκιώδους κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Μιανμάρ, η οποία συντονίζει τον αγώνα κατά της χούντας που έχει καταλάβει την εξουσία, κήρυξε σήμερα μονομερή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων προκειμένου να διευκολύνει τις επιχειρήσεις αρωγής των σεισμοπλήκτων.

Η Δύναμη Λαϊκής Άμυνας (People’s Defence Force / PDF) «θα σταματήσει για δύο εβδομάδες τις επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις αμυντικές ενέργειες, σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό», αρχής γενομένης από την 30ή Μαρτίου 2025, αναφέρει η ανακοίνωση του κινήματος.

Η PDF διαβεβαιώνει πως «θα συνεργαστεί με τον ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις» προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών αρωγής των σεισμοπλήκτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Ο επιβεβαιωμένος απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό στην Μπανγκόκ έχει πλέον αυξηθεί στους 17, σύμφωνα με τις αρχές της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης. Λένε ότι άλλοι 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 83 εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα προέρχονται από το σημείο ενός κτιρίου 30 ορόφων υπό κατασκευή που κατέρρευσε την Παρασκευή.

