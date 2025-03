Σεισμός στη Μιανμάρ: Θρήνος και αγωνία στα συντρίμμια – Δυσοίωνες οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων

Καταστροφή, χάος και οδύνη στη Μιανμάρ από τον τρομακτικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων για τον τελικό αριθμό των θυμάτων να είναι εξαιρετικά δυσοίωνες. Η δεύτερη σε μέγεθος πόλη, Μανταλέι, έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί και συνταρακτικές εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τους διασώστες να ξεθάβουν με γυμνά χέρια ανθρώπους από τα συντρίμμια. Γίνεται λόγος για 50, ίσως και 100 χιλιάδες νεκρούς, ενώ όσοι επέζησαν διηγούνται ιστορίες τρόμου. Σκηνές απόγνωσης και στην Ταϊλάνδη, που επίσης επλήγη, αν και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Σοκάρουν τα βίντεο στα socia media από την στιγμή του σεισμού

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες σε ένα λύκειο που κατέρρευσε στα προάστια της Μανταλέι

Οι διασώστες αναρριχήθηκαν στα συντρίμμια του ιδιωτικού λυκείου Wisdom Villa, στα προάστια της πόλης Μανταλέι, μέχρι που έφτασαν σε μια πόρτα που τους εμπόδιζε να συνεχίσουν.

Φώναξαν: «Υπάρχει κανείς μέσα;»

Οι δεκάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί τριγύρω και παρακολουθούσαν, έκαναν ησυχία, περιμένοντας να ακούσουν μια κραυγή, μια φωνή, έναν ψίθυρο. Τίποτα.

Το εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε από τον σεισμό της Παρασκευής. Ό,τι απέμεινε είναι χαλάσματα σε ύψος περίπου ενάμιση ορόφου. Σιδηροδοκοί ξεπροβάλλουν ανάμεσα στα κομμάτια του μπετόν από τον σεισμό των 7,7 βαθμών. Ανάμεσα στα συντρίμμια κείτεται, με το πρόσωπο στο χώμα, ένα γιγαντιαίο λούτρινο αρκουδάκι, ντυμένο με ένα ροζ μπλουζάκι.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, τουλάχιστον επτά άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι δύο είναι εκπαιδευτικοί, οι υπόλοιποι μαθητές. Άλλοι επτά σκοτώθηκαν και δύο ανασύρθηκαν ζωντανοί, ώρες μετά τον σεισμό.

Δεκάδες άνθρωποι, συγγενείς ή γείτονες των αγνοούμενων, κάθονται γύρω από το κτίριο, περιμένοντας να ακούσουν κάποιο καλό νέο.

Η Γιν Νου, η 26χρονη κόρη της οποίας, η Γιαμίν Σουέ Ζιν, είναι εκπαιδευτικός και παγιδεύτηκε στο κτίριο, προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμη. Οι διασώστες διαβεβαιώνουν ότι νωρίτερα άκουσαν τη Γιαμίν να φωνάζει: «Είμαι η δασκάλα Γιαμίν. Είμαι ζωντανή εδώ μέσα. Βοηθήστε με, παρακαλώ. Διψάω», φέρεται να είπε.

Έκτοτε, η μητέρα της μετράει τις ώρες. «Δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα», λέει με δάκρυα στα μάτια. «Στριφογύριζα σαν την τρελή γύρω από το κτίριο. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να φωνάζω το όνομά της και να κλαίω. Τίποτε άλλο».

Στο σχολείο αυτό φοιτούν περίπου 200 μαθητές, ηλικίας 12-15 ετών. Το τρίμηνο είχε τελειώσει και, ευτυχώς, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν φύγει. Όσοι βρίσκονταν στο ένα από τα δύο κτίρια του πρόλαβαν να φύγουν. Εκείνοι που βρίσκονταν στο άλλο και έκαναν πρόβες χορού για την επικείμενη γιορτή του νερού, το παραδοσιακό νέο έτος στη Μιανμάρ, παγιδεύτηκαν στα ερείπια.

«Κατάφερα να γλιτώσω», αφηγήθηκε η εκπαιδευτικός Κιμ Μα Ζιν, 35 ετών, που φέρει ένα μεγάλο τραύμα στο μέτωπο. «Εδώ μιλάμε για φυσική καταστροφή, κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή», είπε.

Οι διασώστες προσπαθούν να ανοίξουν δίοδο ανάμεσα στις πλάκες του μπετόν για να φτάσουν στο σημείο όπου υποθέτουν ότι βρίσκονται οι εγκλωβισμένοι.

Η Γιν Νου ελπίζει ότι η κόρη της, ένα από τα τέσσερα παιδιά της, επέζησε. «Ο γιος μου είπε ότι φοβάται πως δεν θα βγει ζωντανή. Δυσκολεύομαι να το δεχτώ, είναι η κόρη μου. Πάντα ήταν προσεχτική. Κάθε φορά που πάει στον ναό ή επισκέπτεται μια παγόδα, προσεύχεται να γίνει η κόρη που θα γηροκομήσει τους ηλικιωμένους γονείς της», είπε.

ΟΗΕ: Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις παρεμποδίζονται από τους κατεστραμμένους δρόμους

Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στην Μιανμάρ παρεμποδίζονται από τις κατεστραμμένες υποδομές και τους κατεστραμμένους δρόμους, ανακοίνωσε σήμερα (29/3) το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).

Ο σεισμός 7,7 βαθμών που έπληξε χθες τη χώρα κατέστρεψε κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένων κεντρικών δρόμων και γεφυρών καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στις πληγείσες περιοχές, προσθέτει η ανακοίνωση.

Mερική κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε το κίνημα αντίστασης για να διευκολύνει τις προσπάθειες διάσωσης

Η σκιώδης κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Μιανμάρ, η οποία συντονίζει τον λαϊκό αγώνα κατά του κυβερνώντος στρατού, ανακοίνωσε μονομερή μερική κατάπαυση του πυρός για να διευκολύνει τις προσπάθειες διάσωσης από τον μεγάλο σεισμό.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου αναφέρεται ότι η ένοπλη πτέρυγά της, η Λαϊκή Δύναμη Άμυνας (PDF) θα εφαρμόσει παύση δύο εβδομάδων στις επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από την Κυριακή στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Αναφέρεται ότι θα «συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη και μη κυβερνητικές οργανώσεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια, τις μεταφορές και τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών διάσωσης και ιατρικής περίθαλψης», στις περιοχές που ελέγχει.

Πάνω από 1.644 νεκροί μέχρι στιγμής – Πάνω από 3.000 κτίρια με ζημιές

Μέσα σε 30 ώρες, οι νεκροί έφτασαν τους 1.644 και οι τραυματίες τους 3.400, σύμφωνα με το στρατιωτικό καθεστώς. Τα συνεργεία διάσωσης και οι Αρχές με όσα μέσα διαθέτουν δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα: Να εντοπίσουν επιζώντες, να απομακρύνουν τα συντρίμμια, να ανοίξουν δρόμους για να φτάσει η βοήθεια παντού, και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Αλλά, το καθεστώς δεν ελέγχει όλη τη χώρα και οι πολίτες σε πολλές από τις πληγείσες περιοχές δίνουν αυτή τη μάχη μόνοι τους. Είναι προφανές ότι η Μιανμάρ, διαλυμένη ήδη από τον εμφύλιο, είναι ανήμπορη να αντιμετωπίσει τέτοιες εφιαλτικές συνθήκες και περιμένει τη διεθνή βοήθεια ως «μάνα εξ’ ουρανού».

Στην γειτονική Ταϊλάνδη, οι νεκροί παραμένουν στους 10. Ωστόοο, εκφράζονται φόβοι ότι θα αυξηθούν καθώς όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί οι 50 εργάτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι για πάνω από 24 ώρες στα συντρίμμια του υπό κατασκευή ουρανοξύστη που κατέρρευσε. Επί τόπου, έχει στηθεί μία γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης υπό το βλέμμα συγγενών και φίλων που προσεύχονται οι δικοί τους άνθρωποι να βγουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τις Αρχές, πάνω από 3000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, αλλά η Πρωθυπουργός μιλά για σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα.

«Σαν 334 ατομικές βόμβες»: Τεράστια η ενέργεια που εκλύθηκε από τον σεισμό

Ο σεισμός στη Μιανμάρ, απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 334 ατομικές βόμβες, λένε οι ειδικοί προσπαθώντας να εξηγήσουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η δόνηση. Πιθανολογούν μάλιστα ότι θα ακολουθήσουν μετασεισμοί κοντά στα 7 Ρίχτερ, που θα δώσουν το τελικό χτύπημα σε όσα κτήρια άντεξαν την αρχική δόνηση. Η χώρα βρίσκεται ενώπιον μιας άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής κρίσης.

Καταστροφή χωρίς τέλος στη Μιανμάρ. Tμήμα 200 χιλιομέτρων του ρήγματος ανάμεσα στην Ινδική και την Ευρασιατική πλάκα φαίνεται πως ενεργοποιήθηκε για περισσότερο από ένα λεπτό με αποτέλεσμα διάρρηξη μέχρι και 5 μέτρων.

«Η ενέργεια που απελευθερώνεται από έναν τέτοιο σεισμό είναι (ίση με) 334 ατομικές βόμβες» τόνισε ο γεωλόγος Τζες Φίνιξ.

Στα επιστημονικά σχετικά μοντέλα, το 67% των προβλέψεων κάνει λόγο για 10 μέχρι και πλέον των 100 χιλιάδων νεκρούς, ενώ το 65% των προβλέψεων μιλά για οικονομική ζημία από 10 μέχρι και πλέον των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πιθανώς πέραν του ΑΕΠ της χώρας.

«Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάνουμε ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ανέρχεται στους 50 με 100 χιλιάδες» εκτίμησε ο Ευθύμης Λέκκας.

«Η Μιανμάρ υπερίσταται του ρήγματος ανάμεσα στην τεράστια Ευρασιατική τεκτονική πλάκα και την Ινδική, η οποία κινείται αργά προς τον βορρά, συσσωρεύοντας πίεση στα πετρώματα στο υπέδαφος και συσσωρεύοντας την πίεση ειδικά στο ρήγμα Σεγκάνγκ, μήκους 1200 χιλιομέτρων, το οποίο περνά ακριβώς δίπλα από το Μαντελέι και άλλες πολυπληθείς πόλεις» εξήγησε ο δημοσιογράφος του SkyNews Τομ Κλαρκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τον σεισμό, η Μιανμάρ αντιμετώπιζε τετραετή εμφύλιο πόλεμο που έχει ξεσπάσει μετά το πραξικόπημα του 2021, εκτοπίζοντας πάνω από τρία εκατομμύρια ανθρώπους και καταδικάζοντας άλλα 15 εκατομμύρια σε ασιτία. Μετά το σεισμό, η στρατιωτική κυβέρνηση της χώρας συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και στην περιοχή της Σεγκάνγκ, την οποία έπληξε ο εγκέλαδος.

«Αυτή ήταν μία από τις πλέον πολύπλοκες κρίσεις, παγκοσμίως, ακόμη και πριν από αυτόν το σεισμό. Περίπου 30% των ανθρώπων στη Μιανμάρ χρειάζονταν ήδη ανθρωπιστική βοήθεια» τόνισε υπεύθυνη του ΟΗΕ, Ελιάν Λούθι.

Τώρα, η κυβέρνηση της Μιανμάρ απευθύνεται με καινοφανή προθυμία στη διεθνή κοινότητα για βοήθεια.

«Η ομάδα μας στη Μιανμάρ είναι ήδη σε επαφές για την πλήρη κινητοποίηση των πόρων μας στην περιοχή» γνωστοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα βοηθήσουν. «Έχουμε κιόλας ειδοποιήσει τους ανθρώπους. Είναι φριχτό αυτό που συνέβη».

«Έχουμε ομάδες του Ερυθρού Σταυρού στο πεδίο, οι οποίες συμμετέχουν στις προσπάθειες αναζήτησης και διάσωσης στο πλευρό άλλων οργανισμών» δήλωσε η υπεύθυνη του Ερυθρού Σταυρού για τη Μιανμάρ, Νάντια Χούρι.

Κίνα και Ρωσία, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές όπλων στον στρατό της Μιανμάρ, ήταν και οι πρώτες που έσπευσαν να αποστείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα, την οποία συνδράμουν επίσης η Ινδία, η Νότια Κορέα, και η Μαλαισία.

Μαρτυρίες Ελλήνων από την Ταϊλάνδη στο ΕΡΤNews για τον φονικό σεισμό

Σκηνές πανικού και καταστροφής την ώρα του μεγασεισμού των 7,7 Ρίχτερ, περιγράφουν και Έλληνες που ζουν στην Ταϊλάνδη ή είχαν πάει για διακοπές στη χώρα της Άπω Ανατολής.

Ο Στέλιος Νικολής, μόνιμος κάτοικος της Μπανγκόκ, δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη Μιανμάρ, η οποία βρίσκεται 1.400 χλμ. μακριά από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, θα έπληττε και τη γειτονική χώρα.

Όπως είπε «φανταστείτε να εκκενώνεται μια πόλη 17 εκατομμυρίων κατοίκων, να γκρεμίζονται κτίρια 30 ορόφων και τις εικόνες που εσείς είδατε εγώ τις έζησα από την οικογένειά μου, γιατί η ανηψιά μου ζει και σπουδάζει δίπλα στην πολυκατοικία που έπεσε».

Όπως περιγράφει στο ΕΡΤΝews, η πρωτεύουσα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο στρατός περιφρουρεί το κέντρο και εκκενώνει ουρανοξύστες με 10.000 ενοίκους στην καθεμία ενώ αναζητούνται κάτω από τα ερείπια εγκλωβισμένοι εργάτες μιας κατασκευαστικής εταιρείας.

Ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, όπως δήλωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» υπήρχε στην περιοχή επιφυλακή για τσουνάμι, και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν απώλειες στις μικρές ελληνικές κοινότητες.

« Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες τουλάχιστον που έχουμε επικοινωνήσει και οι άνθρωποι που είναι Ορθόδοξοι και Ασιάτες και άλλων εθνικοτήτων είναι καλά. Φυσικά ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι ήταν κλεισμένοι σε βουδιστικά μοναστήρια, όπου και εκεί υπήρχαν τεράστιες καταστροφές, όπως το παραδοσιακό παλιό μοναστήρι του 1850 του Βούδα, όπου αυτό σχεδόν έχει καταστραφεί ολοσχερώς» είπε χαρακτηριστικά.

Έλληνας τουρίστας στην Ταϊλάνδη, περιγράφει τη στιγμή που έγινε ο σεισμός: « […]μέσα κουνιόταν, νόμισα ότι κουνιόμουν εγώ, τρώγαμε. Το κτίριο είναι καινούργιο. Ήμασταν στον τέταρτο όροφο».

Τα τουριστικά γραφεία στις πληγείσες περιοχές διαβεβαιώνουν ότι έχουν πάρει όλες τις προφυλάξεις για τους Έλληνες τουρίστες.

Ρεπορτάζ ΕΡΤNews: Άντζυ Κούκη, Σόνια Φίλη, Ζέτα Κονταξή

