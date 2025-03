Στ. Σεζουρνέ μετά τη συνάντηση με Κ. Μητσοτάκη: «Η Ευρώπη χρειάζεται την Ελλάδα»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάγησαν απόψεις για ζητήματα εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Συζητήθηκαν ακόμη θέματα που άπτονται της στρατηγικής της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς και της πράσινης μετάβασης στρατηγικών κλάδων της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τρόπο φιλικό προς την ανταγωνιστικότητα.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Αντιπρόεδρε, χαίρομαι πολύ που σας υποδέχομαι. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Έχετε ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων. Πιστεύω ότι είναι επίσης μια ευκαιρία να σας ενημερώσω για την πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία και την καλή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την πλευρά μας.

Βεβαίως, όσον αφορά τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας, θεωρώ ότι έχουμε επίσης σημειώσει μεγάλη πρόοδο και ενδιαφέρομαι πολύ να μάθω τις απόψεις σας, υπό το πρίσμα των σημαντικών πρωτοβουλιών που σχεδιάζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρόνια πολλά και πάλι και καλώς ήρθατε.

Στεφάν Σεζουρνέ: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει απτά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τις πρώτες 100 ημέρες, οπότε είναι ιδανική στιγμή για να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Παρουσιάσαμε την Καθαρή Βιομηχανική Συμφωνία, την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας και επίσης, πρόσφατα, δύο τομεακά σχέδια, για τον χάλυβα και το αλουμίνιο και το άλλο για την αυτοκινητοβιομηχανία. Βλέπω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για πολλά κράτη μέλη και ιδιαίτερα για την Ελλάδα.

Έχουμε αρχίσει, επίσης, και με τη νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να μιλήσουμε και γι’ αυτό, γιατί, αν δείτε τους αριθμούς, υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης στην ενιαία αγορά. Είναι η ώρα για τους Ευρωπαίους να κάνουν ένα νέο βήμα στην ενιαία αγορά. Αυτές είναι οι αρμοδιότητές μου. Και πάλι, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ανέφερε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται την Ελλάδα».

Ο κ. Σεζουρνέ ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για τη συνάντηση δηλώνοντας ότι «η Ευρώπη χρειάζεται τους ηγέτες της στην καθαρή βιομηχανία, τις ισχυρές επενδύσεις της στον εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες και την προώθησή της για μια ισχυρή, απλή και αποτελεσματική ενιαία αγορά».

Thank you dear @kmitsotakis for your warm welcome to Athens.



Europe needs Greece 🇪🇺🇬🇷



It needs its clean industry leaders, its strong investments in critical raw materials supply, and its push for a strong, simple, efficient single market. pic.twitter.com/l6X4Uf4XdZ