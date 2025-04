Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στα νησιά Φίτζι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών καταγράφηκε μεταξύ των νησιών Φίτζι και της Νέας Ζηλανδίας, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), εκτιμώντας ότι δεν διαφαίνεται κίνδυνος για τσουνάμι.

A M6.5 earthquake with an intermediate depth occurred to the far south of Fiji at 8:03am FJT but poses no risk to the region. Recorded on my @raspishake. pic.twitter.com/A7RKV6HpmO