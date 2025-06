Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στο βόρειο Ιράν

Σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο βόρειο Ιράν, εν μέσω πολέμου με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε 16 χιλιόμετρα από το Σορκέν, στην επαρχία Σεμνάν και δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί.

A magnitude 5.2 earthquake took place 35km SW of Semnan, Iran at 17:49 UTC (6 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Semnan #Iran pic.twitter.com/fCjN91J3Ns